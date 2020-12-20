«Хлестала ремнем»: Жестокое избиение ребенка в Армавире попало на видео

Скриншот с видео ЧП Армавир

В поселке Южный под Армавиром молодой человек, не боясь ответственности, установил скрытую камеру в чужой квартире. А пошел на такой шаг сосед из-за того, что каждый день слышит детские душераздирающие крики через стенку. Одна из записей повергла мужчину в шок – мать равнодушно, не жалея сил, хлестала собственного четырехлетнего ребенка, лежащего на полу, ремнем. Для резонанса автор скрытой камеры отправил видео в армавирский паблик и заодно в полицию.

- Из дома часто слышны ужасающие крики ребенка. По всей видимости, малыша могут избивать постоянно. Кроме 4-летнего малыша, в семье есть еще старший сын - ему 8 лет, - рассказывают местные жители и просят спасти несчастного ребенка, пока его не убили.

После размещенного видео и информации об избиении ребёнка в Армавире проверку организовали полицейские и следователи. Не исключено, что станет вопрос о лишении родительских прав.

- По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова для установления изложенных обстоятельств следственным отделом по городу Армавиру незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи изучат условия жизни и воспитания ребенка, а также дадут оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.