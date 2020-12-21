Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 декабря 2020: растет количество пациентов в тяжелом состоянии

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае по-прежнему напряженная. Уже более недели на Кубани ежедневно фиксируется свыше 180 случаев заражения COVID-19. «Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 21 декабря 2020 года.

За последние сутки в госпитали Кубани с коронавирусом попали 187 человек, в том числе девять детей. Самым зараженным городом остается Краснодар – в больницы поступили 56 человек с короновирусом. Также за сутки в числе самых зараженных оказались Туапсинский район с 13 новыми случаями, Гулькевичский район – здесь положительные результаты после тестов на коронавирус получили 12 человек, Темрюкский – с 11 зараженными пациентами и Сочи – с 10.

За минувшие сутки скончались 12 человек, которые имели подтвержденный тест на COVID-19.

Стоит отметить, что сильно выросло количество пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Неделю назад к ИВЛ было подключено не больше сотни человек, сегодня их 135, еще пятеро находятся на ЭКМО.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 21 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие сутки зафиксировано 56 новых случаев заражения.

Коронавирус в Анапе 21 декабря 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 пациента.

Коронавирус в Сочи 21 декабря 2020

В Сочи подтвердился диагноз у 10 человек.

Коронавирус в Геленджике 21 декабря 2020

В Геленджике за последние 24 часа не выявлено новых случаев заражения COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 21 декабря 2020

В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 13 новых случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Ейске 21 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки нет заболевших.