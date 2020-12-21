Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 декабря 2020: растет количество пациентов в тяжелом состоянии

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае по-прежнему напряженная. Уже более недели на Кубани ежедневно фиксируется свыше 180 случаев заражения COVID-19. «Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 21 декабря 2020 года.
За последние сутки в госпитали Кубани с коронавирусом попали 187 человек, в том числе девять детей. Самым зараженным городом остается Краснодар – в больницы поступили 56 человек с короновирусом. Также за сутки в числе самых зараженных оказались Туапсинский район с 13 новыми случаями, Гулькевичский район – здесь положительные результаты после тестов на коронавирус получили 12 человек, Темрюкский – с 11 зараженными пациентами и Сочи – с 10.
За минувшие сутки скончались 12 человек, которые имели подтвержденный тест на COVID-19.
Стоит отметить, что сильно выросло количество пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Неделю назад к ИВЛ было подключено не больше сотни человек, сегодня их 135, еще пятеро находятся на ЭКМО.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 21 декабря 2020
В Краснодаре за минувшие сутки зафиксировано 56 новых случаев заражения.
Коронавирус в Анапе 21 декабря 2020
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 пациента.
Коронавирус в Сочи 21 декабря 2020
В Сочи подтвердился диагноз у 10 человек.
Коронавирус в Геленджике 21 декабря 2020
В Геленджике за последние 24 часа не выявлено новых случаев заражения COVID-19.
Коронавирус в Туапсе 21 декабря 2020
В Туапсинском районе за последние сутки выявлены 13 новых случая заболевания коронавирусом.
Коронавирус в Ейске 21 декабря 2020
В Ейском районе за минувшие сутки нет заболевших.