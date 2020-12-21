Последствия снегопада в Краснодаре 21 декабря 2020: техника расчищает улицы, водителей просят остаться дома

В городе все улицы в белоснежном убранстве. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Настоящая зимняя сказка в Краснодаре. В это жители города верят с трудом. Белые хлопья стали сыпать накануне вечером, но к утру снег так не прекратился.

У водителей утро началось с уборки. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В итоге на улицах появились сугробы - самое время вытаскивать санки!

Пролежит ли снег до Нового года, пока большой вопрос. Фото: Варвара ДЫМ

Снег, действительно, стал настоящим подарком в преддверии новогодних праздников для краснодарцев, но только не для дорожных служб.

За ночь выпало 20 сантиметров снега. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Снег в кубанской столице идет уже более 16 часов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» глава Краснодара Евгений Первышов. - К утру выпало уже около 20 сантиметров снега.

Столько снега краснодарцы не видели давно. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Со вчерашнего вечера и в течение ночи 27 единиц спецтехники работали на мостах и дорогах города. Бульдозеры убирали снег, обрабатывали проезжую часть противогололедными реагентами, чтобы избежать ДТП. Посыпали десятки магистралей Краснодара.

Для обработки используют 27 машин, в том числе девять единиц техники, которые в течение дня дежурили в районе Садового, Тихорецкого, Офицерского и Северных путепроводов, Тургеневского моста, а также путепровода в районе аэропорта по улице Фадеева.

Дороги расчищают десятки бульдозеров. Фото: krd.ru

- На основных въездах в город и ключевых перекрестках дежурят патрули ДПС, - добавляет Евгений Первышов. - Дождь, мокрый снег и гололед в Краснодаре, по данным синоптиков, ожидаются в течение всего понедельника.

Такому снегопаду удивляются даже коты. Фото: Варвара ДЫМ

Поэтому мэр города просит автомобилистов и пешеходов быть внимательными. Из-за непогоды жителям Краснодара рекомендуют не использовать личные машины. Особенно, если "переобуться" владелец так и не успел.

Синоптики говорят, что снег будет идти весь день. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Лучше использовать для поездок общественный транспорт, - говорят в городской администрации. - Но, если садитесь за руль своей машины, то соблюдайте скоростной режим и не выезжайте на летней резине.

Пролежит ли снег до Нового года, пока большой вопрос.

2020-й год краснодарцы прогоняют уже сейчас. Фото: Варвара ДЫМ

НА ЗАМЕТКУ

А в это время МЧС распространяет экстренное предупреждение по снегопаду. Мокрый снег ожидается на всей территории Краснодарского края, кроме Сочи.

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звоните по телефонам экстренных служб, - советуют спасатели. - Закрепите слабоукрепленные конструкции на своих подворьях.

В случае ЧС, звоните по телефонам 101 или 8 (861) 268-64-40.