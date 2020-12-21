В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за сильных снегопадов

Жителей и гостей Краснодарского края просят быть осторожными. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодарский край пришла настоящая зима! Снег сыпал целую ночь - то сильнее, то слабее. В итоге, за считанные часы окружающий пейзаж изменился до неузнаваемости - перед жителями Кубани предстала непривычная зимняя картина. Почти во всех городах и районах региона появились сугробы, во дворе жилых многоэтажек - снеговики, а на улицах разъезжают родители с детьми на санках.

Но снегопад, который так радует одних жителей региона, других - тревожит. Дело в том, что МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде. Действует оно на всей территории Краснодарского края, кроме Сочи.

- По данным синоптиков, до конца дня местами в Краснодарском крае, кроме Сочи, ожидаются очень сильные осадки в виде мокрого снега и снега, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителям края рекомендуют при налипании мокрого снега быть осторожными на улице. Спасатели советуют обращать внимание на состояние проводов линий электропередачи, так как возможны их обрывы.

Тем временем в горах Сочи другая беда - есть опасность схода лавин.

- С 08:00 21 декабря до 18:00 23 декабря в горах Сочи выше 1000 метров лавиноопасно, - говорят в краевом ГУ МЧС.

Спасатели советуют туристам не выходить в горы, а также принять все меры предосторожности.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Как действовать при сходе лавин. Фото: Ольга СУХОВА

БУДЬ В КУРСЕ!

Как вести себя при лавионоопасности:

- Если вы видите след сошедшей лавины, знайте - рядом может сойти такая же лавина.

- Если снег начинает двигаться вниз достаточно высоко над вами, немедленно переместитесь в сторону и закрепитесь в безопасном месте.

- Попав в лавину в самом начале, любой ценой удерживайтесь на склоне - за деревом, за скальным выступом. Повернитесь спиной к лавине, воткните глубоко в снег палки, обопритесь на них, пригнитесь и попытайтесь пропустить снег вокруг себя.

- Если лавина все-таки настигла, закройте чем угодно нос и рот от снежной пыли. Попытайтесь держаться как можно ближе к поверхности снега. Используйте навыки плавания, чтобы "вынырнуть" на поверхность.