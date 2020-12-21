Лучшая игра с мячом: баскетбол в Краснодарском крае может стать спортом номер один

"Локомотив-Кубань" - главная движущая сила баскетбола в регионе

129 лет назад канадский преподаватель Джемс Нейсмит решил разнообразить занятия в колледже необычным способом. Он привязал две корзины из-под персиков к перилам в спортивном зале предложил студентам игру, смысл которой – забить как можно больше мячей в корзину соперника. Сегодня эта дата считается днем рождения баскетбола.

Для Краснодарского края этот совсем не чужой вид спорта, который еще называют лучшей игрой с мячом. Главной движущей силой баскетбола в регионе стремится стать профессиональный клуб «Локомотив-Кубань». И со своей задачей он справляется неплохо.

ВЕРШИНА АЙСБЕРГА

Краснодарская команда хорошо известна на европейской арене – в 2013-м году «железнодорожники» выиграли престижный трофей Еврокубка, а в 2016-м достигла третьего места в главном турнире Старого Света – Евролиге, по на пути выбив из розыгрыша «Барселону».

Но это только вершина айсберга, который из себя представляет система, которую выстраивает клуб в регионе. Руководство «Локомотива-Кубани» не раз заявляло, что одна из главных целей – добиваться результатов силами собственных воспитанников. Юных дарований клуб отыскивал на детских и юношеских турнирах по всей России. Молодежные команды «Локомотива» регулярно завоевывают медали и побеждают на первенствах страны.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА

Одна из главных проблем молодых спортсменов – трудность перехода в основную команду. В «Локо» ее эффективно решает главный тренер Евгений Пашутин, который, кстати, родился в Сочи. Он уделяет большое внимание подрастающему поколению, следит за успехами парней и привлекает лучших к работе с основой. В этом сезоне в ротацию попали Валерий Калинов, Владислав Емченко, Егор Сычков, Даниил Середа и Сергей Долинин.

НОВЫЙ ДОМ БАСКЕТБОЛА

Новой точкой роста для детского и юношеского баскетбола станет открытие тренировочного центра в Краснодаре. Работы на объекте идут полным ходом, в новом учебном году он распахнет свои двери.

Здесь молодые спортсмены смогут не только тренироваться, но и соревноваться. Причем арена позволит проводить турниры и международного уровня.

Здесь запланированы три крытых баскетбольных площадки с трибунами на 700 зрительских мест, открытый корт для баскетбола 3х3, гостиница, ресторан, тренажерный зал. Этот проект будет рассчитан на 700 лучших юных баскетболистов со всей России.

Кроме того, в клубе работают над проектом строительства академии баскетбола, которая объединит учебный и тренировочный процесс для ребят.

КСТАТИ

Еще один важный проект для региона носит название «Локостарт». На базе 17 городских школ самым маленьким ученикам с 1 по 4 классы азы баскетбола преподают молодые тренеры, выпускники Краснодарского университета физической культуры. Таким образом, молодые кадры получают хорошую практику, а дети приобщаются к этой интересной игре.

СКАЗАНО

Андрей ВЕДИЩЕВ, президент ПБК «Локомотив-Кубань»

- Мы уделяем особое внимание развитию детско-юношеского спорта. За последние годы мы совершили прорыв, и уже сейчас сразу несколько наших воспитанников начинают играть заметные роли в основной команде. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Уже в следующем году в Краснодаре должен открыться тренировочный центр, который позволит вывести подготовку резерва на новый уровень. Кроме того, вместе с администрацией Краснодарского края мы активно обсуждаем строительство академии баскетбола, где сотни детей смогут с самых ранних лет заниматься спортом. Мы ожидаем, что многие из них потом будут играть в «Локомотиве-Кубань» и за сборную России.