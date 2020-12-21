Снегопад в Краснодарском крае 21 декабря 2020: непогода парализовало движение на трассе и стала причиной массовых аварий

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Снегопад, обрушившийся на всей территории Краснодарского края, принес радость детям и стал головной болью у взрослых. Особенно тяжело пришлось коммунальщикам, которые с прошлого вечера работают на улицах в разных районах региона без передышки.

В муниципалитетах дорожная техника работала всю ночь. Особое внимание уделяли ликвидации заносов на участках региональных трасс.

– В работах на региональных дорогах были задействованы 296 единиц комбинированной дорожной техники, 54 трактора, 18 автогрейдеров, - сказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. - Израсходовано порядка 3600 тонн противогололедного материала.

Стоит сказать, что о снегопаде в Краснодарском крае синоптики предупреждали заранее, однако многие водители так и не «переобули» свои машины. Из-за этого 21 декабря стал днем жестянщика.

В Усть-Лабинском районе водитель Lada Largus не справился с управлением на заснеженной дороге. В итоге легковушка выехала на встречку и врезалась в грузовик.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- В ДТП водитель автомобиля Ивеко пострадал, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Водитель и три пассажира втомобиля Lada Largus погибли на месте.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Особенно сложная ситуация сложилась на перевале "Вольчьи ворота" в Новороссийске. Здесь произошло несколько аварий, из-за чего образовалась большая пробка.

По словам замглавы Новороссийска Александра Яменскова, на перевале сразу же начала работать техника, но проблема разрешилась спустя несколько часов.

Снегопад парализовал движение машин на трассе под Анапой. Очевидцы рассказывали, что пробка в районе Юровского ж/д переезда образовалась из-за того, что на засыпанной снегом дороге начало заносить машины.

Легковушки и грузовики были на летней резине. В итоге большинство продолжать путь не решились и встали «на аварийках».

На данный момент проезд обеспечен по всем маршрутам. Автобусное сообщение не прерывалось.

- Прошу всех водителей быть внимательнее и аккуратнее за рулем. - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - По возможности лучше всего отказаться от поездки на личном автомобиле.

Отметим, что порекомендовали не пользоваться автомобилями не только за пределами города, но и внутри. Мэрия просит, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

А тем временем снегопад доставил неудобства и в Горячем Ключе.

- За ночь в муниципалитете выпало 20 мм осадков, - говорит глава города Александр Кильганкин. - Местами высота снежного покрова достигла 31 см.

Всю ночь специалисты ремонтной службы расчищали снег, посыпали дороги. Работали четыре единицы техники.

- Они израсходовали более 36 тонн песко-соляной смеси, - уточняют в администрации Горячего Ключа. - В ближайшее время на дороги отсыпят еще 12 тонн песка.

ВАЖНО!

Все дорожные службы края переведены на усиленный режим работы. До конца 22 декабря в регионе ожидается сильный снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, возможны метель и снежные заносы. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

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