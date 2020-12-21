С наступающим: Сочи готовится к массовому наплыву туристов в новогодние праздники

Сочи готовится к новогодним праздникам Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Подготовка к новогодним праздникам и массовому наплыву туристов развернулась по всему Сочи- как в горных районах, так и на побережье. Если за весь 2020 год курорт посетили около 5,5 миллионов туристов, то только в новогодние каникулы ожидается прибытие более 400 тысяч гостей со всей России.

Фото мэрии Сочи

В районе Красной Поляны к зимнему сезону 2020-2021 расширили горнолыжные трассы и открыли новую канатную дорогу. Снега в горах выпало уже достаточно и туристы смогут в полной мере ощутить все достоинства местных зон для катания.

- Мы предполагаем, что в этом году будет увеличение количества гостей на 10%. Порядка 800 тысяч туристов за весь зимний период мы планируем принять, - рассказал журналистам в ходе пресс-тура генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

На другом курорте – «Красная Поляна» – к зимнему сезону откроют еще одну зеленую трассу и бугельный подъемник. Теперь гости смогут начать обучение на лыжах или сноуборде с первого дня сезона катания, не дожидаясь выпадения достаточного количества снега на других учебных трассах, на отметках ниже 1000 метров. Новая трасса вдоль подъемника получила символичное название «Первый снег».

Фото мэрии Сочи

Также курорт планирует расширить зону внетрассового катания, увеличив количество фрирайд-зон, и впервые построить сноупарк в восточном секторе. Среди новых развлечений – открытие фермы северных оленей в парке приключений Wonder Land. – В этом сезоне спрос высокий, более 90% номеров нашего курорта забронированы, в целом по сезону мы ожидаем на 30% больше гостей, чем в прошлом году, – отметил генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский.

Требования Роспотребнадзора для средств размещения распространены и на канатные дороги. Для того, чтобы у подъемников не собирались очереди из туристов, волонтеры информируют гостей о необходимости соблюдения социальной дистанции и использования масок. На всех станциях в течение дня звучит оповещение о действующих ограничениях и рекомендациях в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, в Сочи создан двухмесячный запас защитных средств и экспресс-тестов на коронавирус. Возобновляют свою работу и обсерваторы - они будут находиться на побережье, в Имеретинской долине.

Новые лечебные программы осваивают и в сочинских санаториях на побережье курорта. Восстановительное лечение в местных здравницах стало как никогда актуально в текущем году в связи с пандемией. На сегодняшний день программами постковидной реабилитации воспользовались около 900 россиян.

Фото мэрии Сочи

- Гости приезжают из разных регионов: Московская область, Самара, Тульская область, Якутия, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На 2021 год уже забронированы более 2000 путевок. Курс лечения рассчитан от 7 дней до трех недель, и мы приглашаем всех желающих поправить свое здоровье в санаториях Сочи, - рассказала глава курортного департамента мэрии Сочи Светлана Батяйкина.

Мэр Сочи рассказал журналистам о масштабных планах по модернизации городской инфраструктуры.

Фото мэрии Сочи

- В Сочи проработан механизм получения финансовой помощи из федерального центра для проведения масштабной модернизации всех систем водоснабжения и водоотведения. Она включает в себя полную модернизацию существующих очистных сооружений и сетей канализации, в том числе окончание строительства второй очереди очистных сооружений «Бзугу», прокладку новых сетей водоснабжения к сочинским селам. Уже проведена большая подготовительная работа по мониторингу и изучению объектов коммунальной инфраструктуры, следующий этап - подготовка проектно-сметной документации. Проект получил название «Жемчужина России» и уже поддержан в ряде федеральных ведомств. К участию в совместной разработке проекта привлечены лучшие специалисты Минстроя РФ, Государственной корпорации «Ростех», Администраций Краснодарского края и города Сочи,- отметил Алексей Копайгородский.

Фото мэрии Сочи

Меняется к новогодним праздникам и центр Сочи. В этом году на курорте реализуется проект праздничного оформления по названием «Сочи сияет». В качестве основного цвета выбран золотой. Мерцающие арки, консоли, гирлянды и фотозоны уже можно видеть во всех районах города. Они расположены в парках, скверах, на основных площадях и гостевых маршрутах , в том числе – в парке «Ривьера». Всего на курорте установлено более 500 световых элементов.