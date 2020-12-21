Припорошенные пальмы и лотосы в снегу: как парк «Краснодар» преобразился после снегопада

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Это была самая длинная ночь в году и, пожалуй, самая снежная. Вечером асфальт лишь слегка присыпало, однако на утром краснодарцы проснулись в настоящей зимней сказке. Вокруг белым-бело. Одно из самых популярных мест для прогулок горожан и вовсе изменилось до неузнаваемости.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Парк «Краснодар» после снегопада сильно преобразился. Изумрудные дорожки накрыло белоснежным одеялом.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Пальмы припорошило снегом - под тяжестью ветви опустились вниз. И нет-нет то там, то в другом месте упадет, пылью стечет и рассыплется большой снежный навес.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Красивые лотосы в водоемах, что радовали глаз жителей, тоже оказались под снегом. Пушистые слои аккуратно легли на цветы и застыли, создав для фотографов повод сделать снимок.

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

- Долгожданный для многих снег окунул в ощущение детства: улыбки на лицах, снежки, снеговики, снежные ангелы. Мокрые, замерзшие, но такие счастливые, вы возвращались вчера домой? - написано в официальном аккаунте парка «Краснодар» в Instagram. - Спасибо всем, кто разделил эту сказку вместе со мной!

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Напомним, с начала декабря в парке вновь появились предупреждения о том, что по траве ходить нельзя. В холода трава останавливает свой рост, и любая нагрузка на газон может привести к его исчезновению. Эти ограничения связаны исключительно с сезонным фактором.

Кстати, ранее на стадионе краснодарского клуба в Восточно-Кругликовском микрорайоне завершили новогоднее оформление. Фасад украсили снежинками, а накануне включили праздничную иллюминацию. А еще здесь появляются новые зимние арт-объекты. Сначала в парке высадили полукруг из искусственного шалфея, который ночью ненавязчиво подсвечивается диодами. Затем установили двухметровые одуванчики. А в один из водоемов выпустили кувшинки.