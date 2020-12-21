Жители нескольких городов на Кубани могут ездить со скидкой до конца года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сэкономить на проезде жители Краснодара смогут в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Скидка составит 5 рублей. Причем она действует не только в столице края, но и в нескольких других населенных пунктах: в Лабинске и станице Тбилисской (Краснодарский край), а также в Волгодонске (Ростовская область).

Алгоритм простой. Нужно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к транспортному терминалу. Тогда сумма разовой поездки спишется с карты уже со скидкой.

- В Краснодарском крае выпущено более 2,6 млн карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. Местные жители активно расплачиваются такими картами в магазинах, ресторанах и кафе, а также в общественном транспорте. Это удобно и безопасно, особенно в текущей ситуации. Возможность выгодной оплаты проезда мы реализуем в Краснодаре уже не первый раз и надеемся, что сейчас она позволит жителям и гостям города не только сэкономить денежные средства, но также в существующих условиях обезопасить себя за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Акция запущена совместно c операторами проекта «ЧАС ПИК», а также с местными перевозчиками, которые уже реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Если ваша карта не является бесконтактной, вы можете обратиться в свой банк для ее перевыпуска.

КСТАТИ

Привяжи карту к телефону

Не меньше, а иногда и больше возможностей предоставляет мобильное приложение Mir Pay. Его можно установить на свой смартфон и с его помощью совершать любые покупки. Для этого нужно привязать к приложению свою карту «Мир» (это позволяют делать более 60 банков). Но есть одно техническое ограничение – смартфон должен быть на базе ОС Android от версии 6.0 и выше. И обязательно с поддержкой NFC (ближняя бесконтактная связь).

Как уверяют эксперты, такой способ оплаты безопасен со всех сторон. Во-первых, оплата происходит бесконтактным способом, что важно во время пандемии. Во-вторых, данные карты никто не сможет перехватить. Реквизиты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом одноразовый цифровой код – токен.

СПРАВКА «КП»

«Мир» - это национальная платежная система. Карту выпускает 151 российский банк, включая крупнейшие. Ее принимают на всей территории страны - в любых пунктах, где есть возможность безналичной оплаты. Ассортимент карт при этом тоже большой. Есть варианты с бесплатным обслуживанием и повышенным кэшбеком. Выбрать подходящий банк и тариф можно на сайте www.mironline.ru.

По карте «Мир» предоставляется множество скидок и различных бонусов. Подробные условия всех действующих акций для держателей карт национальной платежной системы можно посмотреть на официальном сайте – www.privetmir.ru. Там же нужно обязательно зарегистрировать карту, чтобы пользоваться всеми бонусами.