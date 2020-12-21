Показал купюры – получил штраф. Главный тренер «Спартака» пропустит 3 матча из-за потасовки в Сочи

Доменико Тедеско Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Чемпионат России уже ушел на зимнюю паузу, но разговоры о нем не утихли. Сегодня стало известно, какое наказание получили участники матча 18 тура Российской премьер-лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0).

Главный тренер московского клуба дисквалифицирован на три матча. Также на него наложен денежный штраф – 50 тысяч рублей. Столько же заплатит тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин.

- КДК рассмотрел ситуацию и применил санкцию к Бородину в виде штрафа. Хотя не понимаю, что он такого сказал, чтобы его штрафовать – сказал гендир «Сочи» Дмитрий Рубашко сайту «Чемпионат.ком».

Что произошло в матче Сочи – Спартак

Во время первого тайма главный тренер Доменико Тедеско показал скамейке запасных «Сочи» оскорбительный жест. Он изобразил денежные купюры.

После игры немецкий специалист обвинил представителей «южан» в расизме: «Мне сказали, что это наша страна, и я могу уехать. Резервный судья все видел».

У Бородина была своя версия конфликта: «Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним».

Уже после игры с «Сочи» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который рассчитан до конца нынешнего сезона.