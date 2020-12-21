«И эти колышки спасут нам жизнь?»: Жителей Новороссийска возмутили деревянные конструкции на дорогах

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Началось все с того, что мэр Новороссийска в своем Instagram отчитался о дорожном ремонте. Он выехал на проспект Дзержинского, где рабочие обновляют асфальт и устанавливают разделительную полосу. К своему посту добавил несколько снимков. На кадрах крупным планом сняты лежащие деревянные конструкции, за которые и зацепился взгляд жителей города.

- Простите, эти колышки спасут нам жизнь? - недоумевала жительница Новороссийска Татьяна К. - Да эти ограждения превратятся в щепки даже от легкого удара. А если машина будет гнать на большой скорости?

- В Новороссийске разделительную полосу украсят деревянной оградкой. Неужели заборчик из палочек повышает безопасноть? - поддерживал недовольство женщины другой человек.

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

После того, как в одном из постов критиковалось решение установки деревянных ограждений на улицах Новороссийска, в мэрии поспешили успокоить - эта информация не соответствует действительности. С выводами, говорят местные власти, горожане поторопились.

- Деревянные конструкции – это лекало для изготовления столбиков, - объяснил заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков. - Сами же столбы выполнены из специального материала на основе бетона. Такие же будут и секции.

Напомним, ранее в Новороссийске произошел еще один громкий случай, правда, в сфере образования. Родители частной гимназии заявили о поборах на компьютер в полицию. Возмущение действиями педагога вызвало то, что учеба воспитанников уже итак платная.

Вероятнее всего, именно этот факт и наличие договорных отношений между гимназией и учащимися не позволит наказать руководителя. Но обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.