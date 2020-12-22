«Мы ждем перемен»: почему «Краснодар» может лишиться главного тренера

Мурад Мусаев может покинуть ФК Краснодар Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Мурад Мусаев уже вошел в истории «Краснодара» как первый тренер, который вывел «быков» в групповой этап Лиги чемпионов. Вместе с этим специалистом российский клуб становился призером Российской премьер-лиги, доходил до 1/8 финала Лиги Европы и набирал важные очки для страны в таблице коэффициентов УЕФА.

Однако осенью «Краснодар» пережил мощный кризис, но Мурад Мусаев сохранил тренерский пост. Мы нашли шесть причин, по которым специалист может покинуть команду до Нового года.

Не признает ошибки

Осенью «Краснодар» потерпел семь поражений в восьми матчах. После игры с «Зенитом» (1:3) журналисты спросили Мусаева о возможной отставке. «Быки» тогда получили пять поражений подряд. После такой полосы неудач даже тренеры команд-аутсайдеров часто оставляют пост.

- Я думаю, что не нужно делать драмы. Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил. Кто критикуют «Краснодар», в старости сядут с внуками, их спросят, что они делали. А они только критиковали «Краснодар» после поражений. Это все, что останется после них, – резко парировал Мусаев.

Это не единичный случай. После поражения от «Севильи» (2:3) на групповой стадии Лиги чемпионов Мурад Мусаев говорил о стечении обстоятельств. Тогда «Краснодар» упустил преимущество в два мяча и уступил.

- Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол, – оправдывался тренер.

Живет прошлым

После поражений Мурад Мусаев часто вспоминает, как «Краснодар» был хорош неделю, месяц и даже год назад. Так, например, когда команда проиграла «Зениту», главный тренер «быков» неожиданно вспомнил, как его клуб играл с «Валенсией» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Два года мы были в призерах, обыгрывали «Порту», «Байер», проходили ПАОК. Год назад мы играли с «Валенсией», пропустили на 93-й минуте, когда бежали забивать второй. Все говорили, что «Краснодар» – идиоты, что не отстояли, – советовал Мусаев после поражения в чемпионате России.

Отказывается от философии

А еще осенью «Краснодар» дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов. После трех туров «быки» оставались худшей командой турнира по владению мячом – всего 39% – и количество коротких передач – 288 за игру.

«Краснодар» отказался от своей философии: атакующая игра с большим количеством мелких передач. Вместо этого «быки» отсиживались в защите – российский клуб стал худшей командой групповой стадии по количеству допущенных ударов – и ждала шанса для контратаки.

После каждого матча Мурад Мусаев напоминал об отсутствии лидеров, но не признавал ошибки: «Краснодар» не усилился перед Лигой чемпионов, хотя имел время для этого.

- Когда нет исполнителей, когда не можешь рассчитывать на нескольких игроков, это меняет стиль. Многое зависит от того, кто готов. Когда состояние станет лучше, люди наберут форму, мы не отойдем от стиля, будем развивать его, – дежурный ответ Мусаева.

Не воспринимает критику

После поражения от «Химок» (0:1) – седьмого в восьми матчах – Мурад Мусаев неожиданно признал результат, но добавил, что судья не дал его команде провести последнюю атаку. После игры с «Челси» специалист наконец-то признался, что он банально не знает о критике.

- Критика – часть моей профессии. Я почти ничего не читал и не смотрел осенью. Надо всегда быть с холодной головой. Нельзя отвлекаться на посторонние вещи. Надо заниматься своим делом, – парировал тренер.

Ругается с судьями

Мурад Мусаев – один из самых жестких и эмоциональных тренеров в РПЛ. Только в сезоне-2020/21 он получил две желтые и две красные карточки. Это худший показатель в чемпионате России. Такая же статистика есть только у тренера «Сочи» Владимира Федотова.

- Футбол – это эмоции, а наши арбитры очень легко дают карточки в таких ситуациях. Я не переходил в разговоре с судьей на личности и не ругался матом, – сказал специалист после удаления в матче с «Химками».

Тема судейства – одна из самых популярных на пресс-конференциях с участием Мурада Мусаева. Зачастую тренер поднимает ее сам.

Диктатор

После поражения от «Ахмата» (0:2) в 13-м туре чемпионата России Мурада Мусаева спросили: чьим решение было назначения Матвея Сафонова капитаном в этой игре?

- А чье еще это может быть решение? Кончено, это мое решение. Сами люди друг друга не назначают капитанами, – резко ответил специалист.

Объясним, обычно капитана назначают на командном голосовании. Чаще всего, повязку получают или старожилы клуба, или опытные игроки. Во всяком случае, так происходит у «Зенита» или «Спартака» – лидеров чемпионата России. У «Краснодара» все иначе.