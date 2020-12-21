Распил так распил! Рефери матча «Сочи» – «Спартак» заметили в ресторане с «барсами»

Игорь Панин Фото: пресс-служба ФК Спартак

«Сочи» и «Спартак» уже давно ушли на каникулы, но обсуждать их поединок закончат еще не скоро. Сегодня стало известно, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско дисквалифицирован на три игры и оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбительный жест в адрес скамейки южан: он изображал денежные купюры. На эту же сумму был оштрафован тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин. Немецкий специалист обвинил его в расизме.

Сейчас новый скандал! Главного арбитра матча между «Сочи» и «Спартаком» Игоря Панина видели в одном из популярных отелей курорта после игры. Он распивал спиртные напитки вместе с представителями «барсов», об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Сам Панин все обвинения отрицает. Однако сейчас рефери отстранен на неопределенный период.

Что произошло после матча Сочи – Спартак

После игры представители столичного клуба были недовольны рядом спорных решений главного арбитра встречи. Однако Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза поддержала все решения рефери в том матче.