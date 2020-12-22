Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 декабря 2020: 26-летний парень не перенес COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 декабря 2020. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае. Обстановка по-прежнему напряженная, уровень заболеваемости растет и пока до плато региону далеко. Собрали последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 22 декабря 2020 года.

За минувшие сутки COVID-19 нашли еще у 180 человек. Общее число заболевших на данный момент составляет уже 25849 жителей.

По данным минздрава Кубани, у 123 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме - они еще живы благодаря аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии число умерших от коронавируса достигло 795, за последние сутки скончались 10 человек. У них, как и у других жертв опасной инфекции, были сопутствующие заболевания. Среди них гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Отметим, что один из летальных случаев выбивается из статистики - врачи не спасли молодого парня из Краснодара. Ему было 26 лет.

- Последние дни парень находился на ИВЛ, - говорят в оперштабе региона. - У него диагностированы флегмона и хронический вирусный гепатит С.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 22 декабря 2020

В Краснодаре за минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения.

Коронавирус в Анапе 22 декабря 2020

В Анапе положительный тест на коронавирус получили семь человек.

Коронавирус в Сочи 22 декабря 2020

В Сочи диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 11 пациентов.

Коронавирус в Геленджике 22 декабря 2020

В Геленджике за последние 24 часа зафиксировали 13 случаев заражения COVID-19.

Коронавирус в Туапсе 22 декабря 2020

В Туапсинском районе заболели шесть жителей

Коронавирус в Ейске 22 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки 5 инфицированных.