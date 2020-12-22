Тренды года: беречь, заботиться, учиться

Фото: «МРТ Эксперт» Сочи.

Безусловно, причем они напрямую влияют на нашу жизнь. О новых веяниях в медицине и их влиянии на работу «МРТ Эксперт» Сочи рассказала исполнительный директор Дарья Игоревна Володина.

Фото: «МРТ Эксперт» Сочи.

- Дарья Игоревна, чего вы ожидали от 2020 года?

- У нас были грандиозные планы. В 2019 году установили новое оборудование, поэтому в 2020-м собирались открыть дополнительные смены, расширить штат специалистов, запустить новые исследования и диагностические программы.

Кроме того, мы запланировали ряд офлайн-мероприятий для врачебного сообщества города и населения. Должны были пройти совместные конференции для врачей Абхазии и юга России. Намечались встречи врачей-клиницистов и врачей-диагностов (в первую очередь специалистов по МРТ-диагностике). Цель этих встреч – наладить эффективное взаимодействие. Ведь от взаимопонимания диагноста и клинициста зависит очень много. Для точного диагноза и эффективного лечения необходим четко отлаженный телемост между коллегами.

- И все планы расстроила пандемия?

- Нет. Все запланированное мы сделали. Пусть не так, как предполагали, но в полном объеме и абсолютно по-новому. Этот год показал нам новые возможности, позволил открыть новые инструменты, новые решения для работы в новых условиях. Конечно, большую роль играет тот факт, что «МРТ Эксперт» Сочи – часть крупной федеральной сети. Мы могли в онлайн-режиме встречаться с представителями профессионального сообщества, делиться лучшими практиками и адаптировать их на местах.

Мероприятия прошли не офлайн, а онлайн. При этом общение было очень насыщенным, к тому же онлайн-формат позволил присутствовать на встрече большему числу специалистов. Раньше расстояние было бы преградой, теперь же мы смогли пригласить тех спикеров, которые были интересны врачебному сообществу. Удалось провести онлайн-эфиры для населения: учесть запрос, дать ответы на конкретные вопросы наших пациентов.

По той же причине сотрудники активнее участвовали в научных конференциях: множество мероприятий перевели в онлайн-формат, и люди записались туда, куда прежде не попали бы. Интенсивнее проходило онлайн-обучение, в том числе на базе института повышения квалификации «Эксперт». Кроме того, все врачи регулярно изучают рекомендации по работе с пациентами, заразившимися новой коронавирусной инфекцией.

Новые программы комплексных исследований внедрили и не планируем останавливаться на достигнутом, на днях вводим дополнительную программу. Мы заботимся о наших пациентах и сотрудниках центра, поэтому меры против распространения инфекции приняли быстро, они действуют и сейчас. В связи с этим увеличилось количество смен, так как потоки пациентов разделены. Мы ввели даже такие исследования, о которых раньше не задумывались. Их требовала ситуация: нужны новые методы обследования легких, специфические меры для раннего выявления осложнений после COVID-19. Поэтому появляется МРТ средостения со скрининговым исследованием легких, вводятся дополнительные программы обследования для переболевших.

Заметно расширился штат: в команду вошли специалисты высочайшего класса, приглашенные из других городов.

Во второй половине года возобновились офлайн-встречи. Они уже не похожи на прежние: теперь в одном обсуждении участвует не более 10 человек. Эффективность работы от этого только выросла: все участники вовлечены в беседу, мы успеваем обсудить все вопросы и прийти к общему знаменателю.

Фото: «МРТ Эксперт» Сочи.

- Какие тренды наметились в медицинском сообществе?

- Один из самых ярких – в тени оказалась профилактическая медицина. Еще недавно внимание врачей было сосредоточено на профилактике: диспансерных обследованиях, выявлении факторов риска, коррекции образа жизни. В этом году угол зрения сместился: пристального внимания потребовали неотложные состояния, а также хронические болезни. Люди, получавшие плановую помощь в государственных медучреждениях, оказались в непривычной ситуации. Нужно было вновь наладить контроль за их состоянием, причем не подвергая пациентов дополнительному риску. А сколько острых состояний, в том числе вызванных COVID-19, требовало экстренного вмешательства?!

Думаю, это временный тренд. Значение профилактической работы нельзя переоценить. Когда человечество справится с пандемией, профилактике будет уделяться еще больше внимания. Тем, кто переболел, понадобятся обследования, чтобы избежать осложнений. А анализ факторов риска поможет защититься от новых угроз. К тому же уже сейчас люди начинают внимательнее относиться к своему здоровью. У работающих появилась возможность переходить на удаленную работу при плохом самочувствии. Активное развитие телемедицины помогает спланировать график профилактических мероприятий.

А вот другая тенденция будут набирать обороты. Я говорю о телемедицине. Онлайн-консультации не смогут полностью заменить непосредственное взаимодействие врача с пациентом. Зачастую очный прием необходим. Но есть немало ситуаций, когда дистанционное взаимодействие предпочтительно. Сочи – курортный город. Сюда приезжают туристы, спортсмены. Летом люди отдыхают на море, сейчас начинается горнолыжный сезон. От травм никто не застрахован, и возможность быстро связаться с врачом в такой ситуации бесценна. В этом году заработал телемедицинский сервис TELEMEDEX. Наши врачи активно участвуют в онлайн-консультировании.

- Чему вас научил уходящий год?

- В этом году мы поняли, что всегда можно делать еще лучше. Изменилось сервисное обслуживание: все сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты; пациенты могут получить результаты без повторного визита в клинику; врачи-рентгенологи бесплатно ответят на вопросы по поводу заключения через TELEMEDEX. Потоки пациентов разделены. Ведется системная обработка помещений и оборудования.

Безусловно, мы всегда следили за чистотой и порядком: в медицинском учреждении иначе нельзя. Но с началом пандемии пришлось пересмотреть правила: оказалось, можно мыть и дезинфицировать все еще чаще, еще тщательнее.

Всегда заботились о безопасности, следовали принципу «не навреди». Но именно теперь всем стало очевидно, как много зависит от бережного отношения к людям: и к пациентам, и к врачам, и ко всем другим сотрудникам. Люди поняли суть, и никто не сможет воспринимать требования безопасности как формальность.

Пандемия пройдет, но новый уровень требований к гигиене и безопасности останется с нами навсегда.

- Что бы вы пожелали себе и коллегам в новом году?

- Уходящий год показал, что можно бесконечно совершенствоваться, находить новые способы успешной деятельности. И я точно знаю, что это возможно, когда есть надежная команда единомышленников, знатоков своего дела. Поэтому главное мое пожелание: пусть с вами всегда будет надежная команда профессионалов, готовая развиваться и двигаться вперед! Берегите себя и своих близких! С Новым 2021 годом, друзья!