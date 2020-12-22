«Вот это елки!»: Самые необычные новогодние красавицы установили в Новороссийске и Сочи

С уникальными елочками можно сфотографироваться

На звание самой необычной новогодней красавицы претендуют как минимум две на Кубани. Новогодняя елка из бумажной лозы, которую установили в сквере Чайковского в городе-герое Новороссийск, стала рекордсменом. Она оказалась самой высокой в своем роде и не имеет аналогов в стране.

Автор креативной задумки – многодетная мама, руководитель филиала семейного клуба «Единая семья» Ирина Емелина

- Рекорд зафиксирован. Высота елки из офисной бумаги и тетрадей составила 308 сантиметров, - написал на своей страничке в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Идейным вдохновителем праздничной красавицы стала местная многодетная мама Ирина Емелина. Арт-объект ручным трудом создавали многодетные семьи Новороссийска. Они в течение месяца крутили бумажную лозу. В итоге ее длина достигла 3300 метров.

- Игрушки для елки делали дети на мастер-классах, - сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Игрушки для зеленой красавицы сделали дети на мастер-классах

Стоит отметить, что уникальная бумажная елка из Новороссийска способна выдержать любые условия непогоды, благодаря специальной технике обработки.

Новогоднее эко-дерево - победитель городского конкурса арт-объектов

Еще один необычный символ года создали в Сочи. Этой елки нет аналогов не только в России, но и в мире. Новогоднюю красавицу собрали из 258 раритетных футбольных мячей, ни один из которых не повторяется. Моделями спортивного атрибута играли на различных международных турнирах.

- Аналогов «елке Фишта» нет ни на одном другом стадионе мира. Конструкцию и дизайн необычного арт-объекта разработали сами работники стадиона. Необычная елка состоит из металлического каркаса, искусственного газона и сетки от ворот и футбольных мячей, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе «Фишта».

Сотрудники стадиона «Фишт» оригинально поздравили россиян с наступающим Новым Годом, нарядив елку из мячей

То, как мячи крепятся к остову, осталось производственным секретом, авторы лишь шутливо заявляют: «не на скотч». В течение января «елка Фишта» будет радовать посетителей экскурсий по стадиону.