В Геленджике готовы встретить отдыхающих, которые решат проводить 2020-й год именно здесь. Специальные новогодние туры предлагают четыре предприятия санаторно-курортного комплекса, а прогнозируемая загрузка составит 70%.Но никаких послаблений действующего режима ограничений для туристов не будет. Все предприятия общепита на праздниках будут работать строго с 7 до 24 часов.ПОЗДНИЙ СТАРТВесной, когда стало ясно, что угроза пандемии очень серьезна, многие специалисты прогнозировали полное падение спроса на туристические путевки. Для курортных городов это грозило бы серьезными проблемами в долгосрочной перспективе. Но люди не перестали отдыхать и искали возможности приехать на юг.К счастью, было найдено соломоново решение. Курорты смогли принимать гостей, но при соблюдении определенных санитарных требований. Сезон-2020 в Геленджике начался с опозданием.Предприятия санаторно-курортного комплекса открывались поэтапно. Гостиницы, пансионаты, санатории и отели стали принимать людей только с конца июня, а некоторые открылись только в июле.Владельцам средств размещения пришлось потратиться на то, чтобы подготовиться к приему гостей в соответствии с новыми требованиями. Только в санаторно-курортных предприятиях затраты на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий составили более 250 млн рублей.Все эти траты оказались оправданными. С учетом ограничений на поездки по миру, российские туристы выбирали отечественные курорты. И этот спрос был гораздо выше весенних прогнозов.В пик сезона работали около 600 гостиниц, а также порядка 1800 индивидуальных средств размещения. При этом детские здравницы так и не смогли работать в полную силу. Всего работало 10 таких предприятий из 20: восемь детских оздоровительных лагерей и два круглогодичных санатория.Тем не менее, среднегодовая загрузка Геленджика по предварительным оценкам составила около 50%. Да, это на 20% меньше, чем в 2019-м, но с учетом позднего старта весьма неплохо.СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВАНесмотря на пандемию летом в Геленджике светило такое же яркое южное солнце, воздух был чистым, а море - теплым. Именно за этим многие и приезжают сюда. На курорте летом работали 59 пляжей, из которых 27 прошли классификацию, а восемь получили высшую категорию.Отличительный знак первоклассного пляжа – синий флаг – впервые получили центральные пляжи Дивноморского и Архипо-Осиповки.На курорте обеспечивали не только эпидемиологическую безопасность гостей, но и бытовую. Для этого центральные пляжи оснастили камерами видеонаблюдения, а матросы-спасатели прошли обучение на базе городской больницы, и доказали свой профессионализм не раз приходя на помощь людям.КУРОРТ КРУГЛЫЙ ГОДВ Геленджике гордятся своими пляжами. К новому летнему сезону их продолжат совершенствовать. Все больше прибрежных зон будут охвачены камерами видеонаблюдения. Кроме того, появятся камеры хранения для личных вещей, чтобы можно было проводить время у моря без лишних забот.Однако курорт мечтает стать круглогодичным. Именно в этом у Геленджика большой потенциал для роста. С каждым годом все больше людей приезжают сюда в межсезонье, чтобы насладиться прогулками по набережно и поправить здоровье в санатории.Сегодня в Геленджике работают 26 предприятий санаторно-курортного комплекса и 115 частных средств размещения. В декабре заполненность открытых средств размещения составляет 50%, на курорте одновременно находятся около пяти тысяч организованных туристов.В новогодние праздники ожидается небольшой рост количества отдыхающих, но на курорте заверяют, что места хватит всем. Конечно же, с учетом положенной социальной дистанции.