Сложный 2020-й для Геленджика стал испытанием на прочность. Как город с ним справился? Об этом говорят цифры. За 11 месяцев года курорт стал первым среди всех муниципалитетов края по темпам роста доходов.В итоге муниципалитету удалось сохранить финансирование всех программ на запланированном уровне. А доходы по итогам курортного сезона позволили вдвое увеличить расходы на капремонт школ и детских садов. Отдельного внимания заслуживает ЖКХ, на эту сферу также удалось найти дополнительные резервы.Но главным приоритетом бюджета Геленджика остается социальная сфера. На развитие образования, культуры и спорта направлено почти 60% расходов.Постепенно продвигается решение и наболевших вопросов. Один из них касается системы водоотведения. 1 августа началось строительство строительству нового глубоководного выпуска. Его длина составит более 1700 метров, а глубина – 36 метров.Этой работе предшествовало большое обследование акватории на наличие взрывоопасных следов Великой Отечественной. А впереди трудоемкий процесс изготовления плетей трубопровода на базе подрядчика. После этого его части по морю доставят в Геленджик для укладки в подготовленную траншею.С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕВ Краснодарском крае в приморских городах обновляют Генпланы. Геленджик не стал исключением. Существующий проект утверждали еще в 2016-м году, и он не учитывает сегодняшних реалий и перспектив развития города.Сейчас команда специалистов из Санкт-Петербург занимается разработкой нового Генплана курорта. Это огромный путь, который не так давно прошел Краснодар. На первом этапе им предстоит собрать огромный объем необходимой информации о текущем положении дел в городе и проанализировать его. Проектировщики представят свои концепции развития уже в январе.В городе рассчитывают, что будущий Генплан будет учитывать интересы широкого круга жителей, сохранит зеленые территории и позволит создать комфортные условия как для местных, так и для отдыхающих.БОЛЬШИЕ СТРОЙКИВ ближайшие несколько лет Геленджик ждут серьезные перемены. Сейчас на курорте одновременно продолжаются несколько больших строек. Они сделают город безопаснее и еще доступнее.Идет строительство нового терминала аэропорта, который по планам сможет обслуживать более миллиона пассажиров ежегодно. Проект планируют реализовать уже в 2022 году.Возводится и новый культурно-развлекательный центр. Но самое главное – дороги. На трассе М4 «Дон» в Геленджике идут масштабные работы, здесь строят развязку, путепроводы к Дивноморскому и Голубой бухте, а также эстакаду на пересечении с улицей Луначарского.Когда проект завершат, пропускная способность участка составит 30 тысяч автомобилей в сутки, а проблема пробок будет решена.