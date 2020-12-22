Потеплеет до +13: Краснодарский край на выходных может побить температурный рекорд

У небесной канцелярии свои планы на эту зиму. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

От выпавшего снега совсем скоро у жителей Кубани останутся лишь воспоминания. У небесной канцелярии свои планы на эту зиму. В ближайшие дни в регионе будет стоять еще декабрьская погодка - снеговики пока не растают. Но, уже начиная с пятницы, на улицах будет слякоть.

Синоптики говорят, что отметки начнут повышаться, да так, что придется на время убрать шубы и теплые пуховики. К концу недели столбики термометров поднимутся до +13. В субботу и воскресенье будет нехарактерно теплая для декабря погода. Не исключено, что Краснодарский край может побить температурный рекорд.

По данным метеосводки, 26 декабря 2010 года был самый теплый декабрьский день в истории - тогда температура воздуха прогрелась до +17,9 градуса. А абсолютный максимум 27 декабря был зафиксирован 20 лет назад - 15,3 градуса.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Сочи нужно очень постараться, чтобы обновить рекорд 1968 года - тогда 26 декабря термометры показывали 19,4 градуса. При этом 27-го числа наивысшая отметка была зарегистрирована в 2010 году - ровно 19 градусов.

В 2010 году 26 и 27 декабря Красная Поляна также поставила рекорды - 12,6 и 15,5 градусов соответственно. С тех пор обновить температурные значения погоде в горах не удавалось.

В Анапе 10 лет назад тоже было непривычно тепло - 26 декабря 2010-го воздух прогрелся до 15,9 градуса. Но ни одно 27 декабря еще не было таким весенним, как в 1981 году. Столбики термометров показывали 15,6 градуса.

Но погода, как известно, в любой момент может поменяться, а это значит, до рекорда Кубань может не дотянуть.

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