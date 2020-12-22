На Кубани в аварии с фурой погиб пассажир и водитель такси

ДТП произошло в Темрюкском районе

В Краснодарском крае пассажир и водитель такси погибли в ДТП с большегрузом.

Установлена личность погибшего пассажира

В Краснодарском крае пассажир и водитель такси погибли в ДТП с большегрузом. Авария произошла около 15:00 в Темрюкском районе, на мосту через реку Казачий Ерек. Столкнулись автомобиль Renault Logan и грузовик Volvo.

- Пока установлена личность только погибшего пассажира, это 19-летний молодой человек, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работает полиция и спасатели. Выясняются все обстоятельства происшедшего.

Практически в это же время на трассе Краснодар - Темрюк - А290 - Керчь столкнулись два большегруза - грузовик и самосвал. По предварительным данным, в аварии два человека погибли. Среди возможных причин столкновения называют выезд на встречную полосу движения. ДТП произошло недалеко от Славянска-на-Кубани.

В пресс-службе краевого ГИБДД обратили внимание, что из-за неблагоприятных погодных условий, снегопада и гололеда, аварии участились. Так на дорогах Краснодарского края 21 декабря сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 12 ДТП, в которых четыре человека погибли и 12 получили ранения различной степени тяжести.

В регионе произошло три ДТП с участием пешеходов. Кроме того, из-за нарушения скоростного режима произошли четыре аварии, в которых четыре человека погибли и три получили травмы.