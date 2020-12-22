На Кубани в аварии с грузовиками погибли два водителя

Авария произошла недалеко от Славянска-на-Кубани

В Краснодарском крае в аварии с грузовиками погибли два водителя. ДТП произошло на трассе А-290 «Краснодар-Темрюк», недалеко от Славянска-на-Кубани.

- По предварительным данным водители большегрузов от полученных травм скончались на месте, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Большегрузы загорелись

Он уточнил, что личности водителей сейчас устанавливаются.

Авария произошла недалеко от Славянска-на-Кубани

По предварительным данным водитель КамАЗа выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Scania. Большегрузы загорелись. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

- На данном участке дороги введено реверсивное движение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном ГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани в аварии с фурой погиб пассажир и водитель такси. ДТП произошло в Темрюкском районе.