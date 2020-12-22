Прямо к парку «Краснодар»: Через ж/д пути построят безопасный переход

Визуального проекта пока нет Фото: скриншот 2gis.ru

В краевой столице народную тропу через железнодорожные пути к парку «Краснодар» все же облагородят. Там сделают полноценных переход. Он соединит улицы Новороссийскую и Тихорецкую. О достигнутых договоренностях заявит заместитель главы Краснодара Алексей Волощук.

- Нынешний переход фактически не существует и является весьма опасным. Однако именно на этом участке много людей переходят железную дорогу, особенно в дни матчей на стадионе «Краснодар», - заявил Алексей Волощук. – Это самый короткий путь.

Переход будет запроектирован в 2021 году, а в 2022-м уже построен. Он появится в рамках инвестиционной программы. Расходы возьмет на себя «РЖД».

Краснодарский урбанист Мирослав Валькович рад тому, что властям и железнодорожникам удалось прийти к соглашению.

- Начале октября была встреча, на которой РЖД были категорически против строительства любых переходов в уровень путей на участке от северного моста до пересечения Новороссийской и Меланжевой, - говорит Валькович. - На вопрос, как переходить, отвечали, что можно передвигаться по Северному мосту. Там есть пешеходная часть. Разумеется, такой вариант очень неудобен.

Каким будет переход, надземным или подземным, информации пока нет.

- На встрече мэрия заявила, что будет запрашивать спецификацию на возможность обустройства подземного пути для людей. Полагаю, что в РЖД посчитали, что при обустройстве перехода выиграют все. Горожанам будет удобнее переходить, а железнодорожники не будут переживать о сбитых людях, - пояснил урбанист Мирослав Валькович. – Точного проекта пока нет, ждем его с нетерпением.