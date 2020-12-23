Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 декабря 2020: в Европе обнаружили новый штам COVID-19

Число заболевших растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае. Обстановка по-прежнему напряженная, уровень заболеваемости растет и пока до плато региону далеко. Более того, есть опасность, что новый штам вируса может попасть к нам из Европы. Собрали последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 23 декабря 2020 года.

За минувшие сутки COVID-19 нашли еще у 187 человек. Общее число заболевших на данный момент составляет уже больше 26 тысяч жителей.

По данным минздрава Кубани, у 123 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме - они еще живы благодаря аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии число умерших от коронавируса достигло больше 800 человек, за последние сутки скончались 14 человек.

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