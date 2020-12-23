Уже 23 декабря в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Эксперты приравнивают его к мировому форуму. Хотя из-за пандемии коронавируса чемпионаты мира и Европы в этом сезоне были отменены.Поэтому турнир в Челябинске станет самым звездным по составу. Сюда приехали практически все сильнейшие фигуристки России и мира. Неделю назад стало известно, что турнир пропустит Алина Забора из Сочи. Кубанская фигуристка были убеждена, что она выполнила все условия для попадания на чемпионат, но организаторы предпочли ей звездных оппоненток.- Мы собирались и обсуждали этот вопрос. Может быть, девочка не так поняла. Мы ей объяснили, что есть спортсмены, которые входят в состав сборной России. У них, наверное, другой отбор, – говорит сайту «КП» – Кубань Галина Ворпотинская, директор краевого Центра Олимпийской подготовки по фигурному катанию на коньках. – Есть спортсмены, которые не проходят в состав национальной команды. Они далеки от этого. Девочка до конца не знала этого. Мы прошлись по всем документам, отборам, очкам, которые она набрала. Но она не дотягивает все равно.Сейчас Алина продолжает тренировки. Она уже готовится к новым стартам и не общается с прессой. Галина Ворпотинская говорит, что никакого предвзятого отношения со стороны Федерации фигурного катания на коньках России, не было. Организация всегда дает кубанским атлетам лишние квоты на крупные всероссийские старты.- Я не знаю, откуда Алина взяла это. Ей показалось, что к ней неправильно отнеслись. Но все наоборот. Отношение к нам очень хорошее. Она нормально отреагировала, поняла, что куда-то не туда пошла. Говорит, что ничего не имеет против девочек, которые претендуют на первое, второе, третье места. Конечно, в ряд с ними она не встает. Потому что там девочки только за одну программу набирают столько, сколько Алина за две, – добавляет Ворпотинская.Сейчас задачи Алины Заборы – улучшить катание и усложнить программу. Тогда путевка на чемпионат России станет сильно ближе. Галина Ворпотинская убеждена, что у девочки все впереди.- Она верит в себя, свои силы, но она пока слабее остальных. Я бы очень хотела, чтобы она попала на чемпионат России, но пока ей рано, - говорит наставница.