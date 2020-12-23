Утро 23 декабря у водителей, которые решили попасть в Краснодар через Тургеневский мост, явно не задалось. Перед путепроводом на въезде в город стоят сотни машин - легковушки и грузовики. Пробка растянулась почти 8 километров. По данным сервиса Яндекс.пробки, «хвост» ее заканчивается аж в районе ТРЦ \\"Мега\\".По словам водителей, такая беда на шоссе началась с раннего утра и с каждым часом обстановка только ухудшается.- Машин становится больше, а скорость как была черепашья, так и осталась. Я стою уже час, а проехал, наверное, метров 300, - негодуют автомобилисты.Сложная дорожная ситуация не только здесь. Красным горит и дорога на въезде в Краснодар через Яблоновский мост.Сначала водители решили, что причиной их бед стали внеплановые дорожные работы или ДТП, из-за которого перекрыта одна или несколько полос для движения. Но, как выяснилось, затор образовался из-за проверки автоинспекторов. Около постов ДПС с утра дежурят гаишники, которые останавливают почти каждую машину.- Проверяют багажники и салон во всех автомобилях, - предупреждают водители в соцсетях. - На каждое авто уходит минимум 5-7 минут, так что пробка надолго.Стоит сказать, что по состоянию на 08:50: в городе фиксируют 9-бальные пробки - загруженность дорог серьезная.Как удалось узнать «КП» - Кубань», причиной массовых проверок стало ЧП, что случилось в ночь на 23 декабря в Краснодаре. Трое грабителей вскрыли машину на улице Гагарина, на которой доехали до банка на Атарбекова. Там злоумышленники сломали замки и похитили банкомат.Одного из мужчин сейчас разыскивают. На вид ему 30-35 лет, рост 180-185 см, он худощавого телосложения, на лице ссадины, есть щетина недельной давности, волосы светлые. Был одет в спортивный костюм синего цвета, кожаную куртку, на нем также белая футболка. По некоторым данным, разыскиваемый вооружен.Правда, в ГУ МВД по Краснодарскому краю пока воздерживаются от официальных комментариев.