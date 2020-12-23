С самого утра все правоохранители Краснодара на ушах. Ранним утром было совершено дерзкое ограбление в одном из банков города. Трое грабителей сначала вскрыли машину на улице Гагарина, на которой доехали до Атарбекова. Там злоумышленники сломали замки и похитили банкомат.По некоторым данным, двоих причастных к ограблению поймали сразу. Успели повязать и их товарища, но сдаваться быстро он не захотел. При попытке задержания мужчина якобы сбежал.Есть также информация, что один из злоумышленников пытался отстреливаться. По не подтвержденным данным, ранен сотрудник МВД.В городе сейчас объявлен план \\"Перехват\\". Из-за этого почти на всех крупных улицах Краснодара сильные заторы. По данным Яндекс.пробки, загруженность дорог достигла уровня девяти баллов.- Идет поиск преступника, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов на брифинге. - Попрошу жителей города быть бдительными. Еcли увидите, что кто-то ведет себя странно, сообщите в полицию.Разыскивают на данный момент мужчину, на вид которому 30-35 лет, рост 180-185 см, он худощавого телосложения, на лице ссадины, есть щетина недельной давности. Был одет в спортивный костюм синего цвета, кожаную куртку, на нем также белая футболка. По некоторым данным, разыскиваемый вооружен.В ГУ МВД по Краснодарскому краю официально не комментируют информацию о случившемся.