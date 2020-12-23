Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари Ферейра находится в бразильском городе Форталеза. Спортсмен приезжает туда каждый год.Арии родился в бедном районе. Маленьким мальчишкой он и мечтать не мог о мяче и бутсах. А сейчас, добившись больших успехов в футболе, он становится Дедом Морозом для детишек из малообеспеченных семей. Ари с семьей приезжает в родной дом и раздает перед Новым годом подарки тысячам бедных ребятишек из бразильских трущоб.- Каждый год дети фавелы ждут Ари как деда Мороза. Тысячи малышей получают свои подарки и их глаза наполняются счастьем. Ари вырос в этом районе и каждое Рождество делает для деток праздник. Natal sem fome (Рождество без голода), - написала на своей страничке в Instagram жена футболиста Наталья Ферейра.Наталья отметила, что для их семьи Рождество – это значимый праздник. Даже в пандемию они не смогли отменить традицию и полетели в Бразилию. Ари подарил мальчишкам мячи и машинки, девчонкам куклы и другие наборы.- Ари благодарит Бога и судьбу за все. Он не забывает свой район, всегда помогает бедным семьям и детям, и не только в Рождество, - добавила Наталья Ферейра.Подписчики футболиста \\"Краснодара\\" и его жены оценили благородный поступок.«Очень здорово, что есть люди, которые делают добро, спасибо», «Настоящее рождественское чудо», «Хороший пример», - восхищаются семьей пользователи сети.