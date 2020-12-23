Впереди затяжные новогодние каникулы. Многие люди воспринимают их как возможность хорошо отдохнуть и крепко выпить. Накануне депутаты Государственной думы приняли закон о возвращении вытрезвителей. Они возобновят работу уже в начале 2021 года.Последний вытрезвитель в России закрылся еще в 2011-м. Отмечается, что сейчас региональные власти смогут создавать платные медицинские учреждения.- Посмотрим, чьи будут полномочия. Кому они будут принадлежать. Тогда уже будем работать в этом направлении, – сказал глава Краснодара Евгений Первышов во время прямого эфира с журналистами.Также мэр краевого центра отметил, что считает частные вытрезвители «немного сомнительной историей».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследние пьяные праздники: в России вернули вытрезвителиНакануне новогодних каникул, которые многие воспринимает как две недели узаконенного пьянства (читайте далее).