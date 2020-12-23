В конце года принято подводить итоги. Для Анапы 2020-й стал весьма плодотворным. Курорт принял участие в 8 национальных проектах. Совокупно на них было направлено более 100 млн рублей со всех уровней бюджетов. Все эти деньги были потрачены по назначению.- Нацпроекты помогают действенно улучшить качество жизни людей, способствуют модернизации таких важнейших для развития нашего города-курорта отраслей, как образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. Это очень серьезная поддержка, которую мы ощущаем постоянно, - заявил мэр Анапы Василий Швец.ОбразованиеУчастие в нацпроекте «Образование» и в региональном проекте «Современная школа» позволило Анапе получить 15 млн рублей на обновление оборудования в школах №4 и №6 и №16 - в селе Цибанобалка.- На эти деньги куплены цифровые лаборатории для ОГЭ и ЕГЭ и мобильные классы в кабинетах биологии, физики и инженерной технологии, компьютеры, интерактивные панели, 3D-принтеры. А еще фрезерно-гравировочный станок, робототехнический комплекс «Умный дом», - пояснили в пресс-службе мэрии Анапы.Также в школах №3, 11 и 15 открылись «Точки роста». Это центры образования гуманитарного и цифрового профилей.- Туда купили оборудование для виртуальных классов, квадрокоптеры, смартфоны, пособия для изучения основ механики, конструкторы и тренажеры-манекены для изучения основ оказания первой помощи, - рассказали чиновники.А еще для анапских школ купили шесть новых автобусов. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта «Безопасность дорожного движения» городу выделили 20 млн рублей.Говоря про следующие ступени образования, в Анапском сельскохозяйственном техникуме открыли новую геодезическую мастерскую. Она стоила 16 млн рублей. Подобные геодезические мастерские сейчас есть только в Анапе и Краснодаре.Не забыли и про дополнительное образование. По нацпроекту «Культура» и региональному проекту «Культурная среда» свыше 8 млн рублей было потрачено на закупку музыкального и технического оборудования для музыкальной школы №2 и детской школы искусств №2.ПаркОн появился в станице Анапской в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». За 34 млн рублей обустроили прогулочные зоны, поставили тренажеры и площадку, сделали детские городки, сцену для концертов и беговую дорожку.- Уложено свыше 5,6 тыс. кв. метров тротуарной плитки и 2,5 тыс. кв. м - резинового покрытия. Высажены молодые деревья: каштаны, дубы, липы, ели. Восстановлен мемориальный комплекс, установлены скульптуры героев детских сказок и мультфильмов, - рассказали в мэрии Анапы.ЗдоровьеМедицинские учреждения Анапы получают очень серьезную поддержку по нацпроекту «Здравоохранение». Благодаря участию в региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» в анапскую городскую поликлинику поступили новые рентгеновский аппарат и маммограф. Класс аппаратов позволяет получать рентгеновские снимки высокого качества при минимальной дозе облучения.Участие в проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» принесло современный аппарат УЗИ. По своим техническим характеристикам он будет актуален еще много лет.- Новинка этого года - мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который по нацпроекту получила анапская городская больница. Он позволяет на ранней стадии выявлять сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, онкологию, хронические заболевания органов дыхания, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.Говоря об экстренной помощи, стоит отметить покупку двух новых реанимобилей. Каждый из них стоит 4,1 млн руб. Машины оснащены рядом приборов, которые позволяют оценить состояние пациента и спасают жизнь в критических случаях. Это, например, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф, аппарат вентиляции легких, комплект системы для ингаляции, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови.Долгожданный ремонтУчастие в нацпроекте и краевой программе «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» дало возможность начать в детской поликлинике Анапы капитальный ремонт. За два года там полностью заменят кровлю, вентиляцию. Новая система позволит избавиться от кондиционеров в каждом кабинете. На третьем и четвертом этажах поставят новые пластиковые окна. Специалисты также обновят электрику. Вложения в ремонт за два года составят 74 млн руб.БизнесВ рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» анапские бизнесмены в тесном контакте с Фондом развития бизнеса Краснодарского края определяют возможности роста и преодоления трудностей. Специалисты помогают предпринимателям подавать заявки на участие в различных программах, правильно составлять отчетность, выбрать наиболее выгодную систему налогообложения.- Проведено 514 консультаций и 11 семинаров, в которых приняли участие 579 человек. 31 предприятие малого и среднего бизнеса Анапы получило льготные кредиты Фонда микрофинансирования субъектов МСП Краснодарского края на общую сумму свыше 41 млн рублей, - пояснили в пресс-службе мэрии города-курорта.Улучшения продолжатся и в следующем году. Мэр Анапы Василий Швец уверен, что это только начало глобального и качественного преображения курорта и превращение его в место, где будет комфортно жить и отдыхать круглый год.