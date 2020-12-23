Дерзкое преступление, произошедшие глубокой ночью в Краснодаре, стало причиной многокилометровых заторов в городе. Грабители заставили правоохранителей ввести в краевом центре план \\"Перехват\\". Полицейские разыскивают подозреваемых в нападении на инспектора ДПС и совершении кражи. Рассказываем, что известно на данный момент.В 04:45 в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне ВАЗ-2112. Машина была припаркована на улице Гагарина. Ориентировку на розыск машины передали правоохранителям.Как удалось узнать «КП» - Кубань», трое мужчин выломали замки и, сев за руль, двинулись на улицу Атарбекова. Путь у злодеев занял без малого пять минут - пустой город и в общей сложности пять кварталов до места назначения. Целью бандитов стал офис ОТП банка. Вскрыв замок и здесь, они умудрились похитить платежный терминал. О том, сколько было похищено денег, не сообщается - в самом банке, пострадавшем от рук грабителей, трубку не берут.- Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ДПС на одной из улиц краевого центра обнаружили движущийся автомобиль, подходящий под ориентировку, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Гаишники жестом показали водителю остановиться, однако он лишь сильнее нажал на наз. Тогда полицейские запрыгнули в свою машину, включили сирену, мигалки и бросились преследовать мужчин.Авто все же удалось догнать. Около дома №79 на Гагарина машину загнали в тупик - бандитам некуда было деваться.В салоне находились трое неизвестных. Едва сотрудник ДПС вышел из своего автомобиля, как тут же прозвучал выстрел, а затем еще и еще. Целился стрелявший в сторону правоохранителя.- В результате нападения сотрудник ДПС получил ранения. Сейчас он находится в больнице, ему проводят операцию, угрозы жизни нет, - уточняют в краевом главке. - Его напарник сумел задержать стрелявшего.Двое других злоумышленников скрылись и объявлены в розыск. В машине, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили тот самый похищенный платежный терминал.А в это время следователи возбудили уголовное дело. Его завели по факту применения насилия в отношении полицейского.- Один из фигурантов оказал активное сопротивление полицейским и произвел не менее двух выстрелов в правое бедро, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - После произошедшего приезжие скрылись.Позднее второй экипаж полицейских на улице Архитектора Ишунина продолжил преследование подозреваемых.- На требования правоохранителей остановиться, один из злоумышленников произвел не менее двух выстрелов, повредив при этом патрульную машину, - уточняют в краевом Следкоме.Один из пассажиров, 46-летний приезжий, был задержан.- На данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавляют в СУ СК по региону. - Место нахождение двоих фигурантов устанавливается.ВАЖНО!По некоторым данным, подозреваемые могут передвигаться на Ниве. Госномер машины Н561УТ123.В розыске сейчас находятся Омариев Уцуми Магаметович (1971 г.р) и Омариев Дими Магаметович (1980 г.р). Злоумышленники могут быть вооружены.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕвгений Первышов о дерзком ограблении в Краснодаре: «Прошу жителей быть бдительными!»По словам мэра Краснодара, злоумышленника все еще ищут, из-за этого в городе пробки (подробнее)