За 19 лет с момента своего создания за плечами у «Единой России» немало добрых лет. Но этот год стал своеобразным индикатором, который выявил все стороны человеческой натуры. И прежде всего это отразилось в отношении к самым незащищенным людям и тем, на чьи плечи легла огромная ответственность по спасению чужих жизней.Весна 2020 года ознаменовалась серией локдаунов во многих регионах нашей страны. Краснодарский край не стал исключением. Пожилые люди, инвалиды и одинокие пенсионеры оказались наиболее уязвимыми перед сложившимися обстоятельствами. На помощь им сразу же поспешили активисты «Единой России». Именно волонтерское движение считают партийцы своим главным достижением за этот год.Волонтеры приходят на помощьС момента вспышки коронавирусной инфекции волонтерское движение стало приоритетным направлением в работе регионального отделения ЕР. В марте, с началом пандемии, начал работу Волонтерский центр партии.Для приема заявок об оказании помощи здесь работает горячая линия. Также на особом контроле ветераны- фронтовики, люди, входящие в зону риска, малоимущие семьи.НАГЛЯДНОВолонтерский центр партииПолучил 64 423 обращения граждан во время пандемии1691ветеранов – фронтовиков на особом контроле.За каждым из них закреплены партийные активисты, которые помогают им в решении всех вопросов.Около 1500 ветеранов обеспечены телефонами с бесплатной безлимитной связью.В этом году волонтеры приняли участие в акции «Телефоны фронтовикам»Волонтерский центр партии тесно сотрудничает с ОНФ, движением «Мы вместе», «Волонтерами-медиками», «Волонтерами Победы».923 одиноким и маломобильным гражданам доставили лекарства волонтеры.Около 6 000 кубанских школьников из малообеспеченных семей получили планшеты, ноутбуки и компьютеры.По данным партии «Едина Россия»Поддержка медработниковОсобое внимание региональное отделение ЕР уделяет и медработникам, ведь именно на них легла главная нагрузка. Для автоволонтерства задействован 381 автомобиль. За счет собственных средств активистов ЕР приобретено 46 автомобилей, включая один реанимобиль и 10 машин скорой помощи. Помимо этого, ежедневно осуществляет бесплатную доставку медицинских работников еще 261 легковая машина и 74 автомобиля службы такси. Добровольцы уже совершили 43113 выездов с медиками.- Сегодня деятельность волонтеров важна как никогда. Особенно это касается и оказания помощи в доставке дежурных врачей до пациента. Мы благодарим волонтеров местного отделения партии за ту помощь, которую нам оказывают в это непростое время. Они помогают нашим врачам быстро добраться из дома до больницы и обратно после дежурной смены. Каждому хочется сказать спасибо, - рассказывает главный врач ГБУЗ «Городская больница Анапы» Вячеслав Ушаков.Для врачей и персонала, работающих в красных зонах, волонтеры передали в госпитали и больницы более 200 тыс. продуктовых наборов и других предметов первой необходимости. По мнению самих врачей, такая помощь оказалась очень своевременной и серьезно облегчила жизнь медицинским работникам.- Весь наш коллектив благодарен волонтерам «Единой России», которые поддерживают медицину в сложной эпидобстановке. В первую очередь хочется поблагодарить депутатской корпус Васюринского сельского поселения, который помог в приобретении канцелярских товаров для нужд больницы, ведь врачи не только лечат пациентов, но и работают с документами, - говорит заведующая отделением СМП БУЗ МО Динской район ЦРБ, пост ст. Васюринская Елена Голева.Добровольцы ЕР также работали и в кол-центрах медицинских учреждений, помогая персоналу справиться с десятикратно возросшей нагрузкой. Сегодня помощь по текущим вопросам гражданам оказывают более 629 волонтеров.Особое внимание - медработникам381 автомобиль задействован для автоволонтерства.За счет собственных средств активистов ЕР приобретено 46 автомобилей, включая один реанимобиль и 10 машин скорой помощи.Помимо этого, ежедневно осуществляет бесплатную доставку медицинских работников еще 261 легковая машина и 74 автомобиля службы такси.43113 выездов с медиками совершили добровольцы.Более 200 тыс. продуктовых наборов и других предметов первой необходимости передали волонтеры для врачей и персонала, работающих в красных зонах.Более 629 волонтеров сегодня оказывают помощь по текущим вопросам гражданам.ТОЛЬКО ФАКТЫЛичный вклад депутатов-единороссов в борьбу с пандемиейКонкретные дела лучше тысячи слов расскажут о человеке. Вспомним, что за этот год сделали депутаты-единороссы для борьбы с новым вирусом.Так, по поручению депутата Государственной думы Ивана Демченко Абинский ЭлектроМеталлургический завод начал поставку медицинского газа в Крым и Севастополь (160 тонн кислорода в месяц). Это полностью закроет потребности больниц соседнего региона.Депутаты городского Собрания Сочи Эдуард Обухович и Сергей Эксузян в больнице №3 г. Сочи за свои средства осуществляют строительство кабинета для проведения исследований, где будет размещен аппарат КТ.Депутат ЗСК Борис Юнанов передал Ленинградской ЦРБ кушетки. Помимо этого, он приобрел две машины скорой помощи для краснодарской больницы, выделил 3 миллиона рублей на обеспечение больниц трех районов.Депутат ЗСК Дмитрий Лоцманов также приобрел машины для медиков.Депутат ЗСК Андрей Куемжиев закупил кровати на сумму почти 700 тысяч рублей в ЦРБ Северского района.Партийные проекты на особом контролеОдновременно с масштабным волонтерским движением региональное отделение партии продолжает участвовать в реализации национальных проектов. Ведь каждый из них направлен на решение важных социальных проблем и улучшение качества жизни кубанцев.При этом партийцы не только держат реализацию проектов на контроле, но и активно вовлекают в этот процесс местных жителей, чтобы они становились соавторами этих качественных перемен.Достойным примером реализации идеи «народного бюджетирования» стал партпроект «Городская среда». Он предусматривает благоустройство общественных территорий, которые выбирают сами жители. В текущем году на благоустройство знаковых общественных объектов было выделено почти 2 млрд рублей из бюджетов всех уровней.Так, в Краснодаре благоустроен Дмитриевский сквер. Это первый проект вокруг каскада Карасунских озер. В селе Пушкинском Гулькевичского района до недавнего времени не было зон отдыха. Теперь благодаря инициативным сельчанам на месте пустыря расцвел современный парк с тротуарными дорожками, тренажерной зоной и детской площадкой.В рамках этой работы в Кореновске преобразился заросший бурьяном правый берег реки Левый Бейсужек. Теперь здесь благоустроенная набережная протяженностью 1100 метров, пешеходная и велосипедная освещаемые дорожки, места отдыха, озеленение и обзорная площадка.КСТАТИЕР предложила страховать немедицинский персонал больницИнициативу партийцев направили в федеральный центр.«Единая Россия» предложила ввести дополнительные меры поддержки для персонала, задействованного в больницах. Речь идет о страховании от коронавирусов специалистов, отвечающих за устойчивую работу систем жизнеобеспечения, кислородное и другое оборудование.Эта инициатива была представлена президенту РФ на социальном онлайн-форуме партии.- Несомненно, они подвергают себя риску. Причем большому. Пусть напрямую и не контактируют с больными в красной зоне, но постоянно сталкиваются с врачами и лечебным инвентарем. На поверхностях вирус может держаться несколько дней, поэтому риск заразиться есть. Средства индивидуальной защиты помогают его минимизировать, но полностью исключить возможность попадания вируса нельзя. Поэтому страхование немедицинских работников госпиталей, на мой взгляд, важная и необходимая мера, - отметил замглавврача Краевой инфекционной больницы Игорь Люлин.Глава государства поддержал инициативу партийцев и отметил, что этот вопрос необходимо тщательно проработать.