Сегодня в Челябинске стартует чемпионата России по фигурному катанию на коньках. На среду у спортсменов запланированы тренировочные прокаты. Все внимание на турнире приковано к женской сетке. Из-за пандемии коронавируса чемпионаты Европы в этом году был отменены. Поэтому эксперты приравнивают турнир в Челябинске к мировому форуму.Накануне стало известно, что чемпионат России пропустит Алена Косторная. Она не успела восстановиться после коронавируса. Также старт в Челябинске пропустит Евгения Медведева.Последние два чемпионата страны выиграла Анна Щербакова. В качестве фаворита она едет и в Челябинск. В этот раз борьба за победу будет серьезной. У Щербаковой в актве две победы на этапах Кубка России, Александра Трусова постарается доказать, что переход в группу Евгения Плющенко был необходим. Не стоит забывать о Елизавете Туктамышевой, которая недавно победила на Гран-При.Тренировочные прокатыГруппа 1. 13:00 – 15:35 (мск). Анастасия Тараканова, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, Арина Онищенко, Александра Трусова.Группа 2. 13:35 – 14:10 (мск). Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова.Группа 3. 14:25 – 15:00 (мск). Ксения Цыбинова, Майя Хромых, Анна Щербакова, Дарья Усачева, Камила Валиева, Анна Фролова.Александра Трусова прилетела в Челябинск сегодня утром и сразу же отправилась на тренировочный каток во дворец спорта «Юность».Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова прилетели в Челябинск накануне, во вторник, но на лед вышли только сегодня – во время тренировочных прокатов.Практически с самолета вышла на лед Камила Валиева. Как и Александра Трусова, она прибыла в Челябинск в среду утром.Также сегодня прилетела и действующая чемпионка страны Анна Щербакова. Она приехала в Челябинск для защиты титула.