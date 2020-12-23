Какие проблемы волнуют горожанНе последнюю роль в этой работе играют жители районов, которые приходят на встречи с «Новыми людьми». Одно из таких собраний провели в Прикубанском районе. Так, местный житель Роман Черненко, который проживает на улице Героев-разведчиков, обеспокоен отсутствием уличного освещения. По его словам, фонари в его дворе не работают уже несколько лет.- Один из фонарей вообще скоро упадет, все ходят, а он над дорогой свисает, - рассказывал краснодарец.Для обсуждения городской повестки и решения проблем, которые волнуют жителей, был создан Общественный совет.- В него вошли 26 человек, среди которых не только представители партии, но активные граждане с действующими социальными проектами, педагоги, предприниматели, студенты, - рассказывает руководитель регионального отделения «Новые люди» и предприниматель Никита Сиразетдинов. – На данный момент удалось добиться установки баков для раздельного сбора мусора, о которых просили жители улицы Киевской. На очереди – решение проблемы с освещением на улице Черкасской.В списке обсуждаемых тем также отсутствие светофоров, освещения, ливневок, пешеходных дорожек на улицах Черкасская, Героя Яцкова, Героев-разведчиков, а также проблемы инфраструктуры города, переполненность школ и низкие зарплаты учителей.Управление – в частные рукиВ Краснодаре есть долгострой, который, по мнению «Новых людей», нуждается в реконструкции за счет частного бизнеса.- Мы выясняем законность стройки объекта в парке 30-летия Победы. Там возвели здание в семь этажей. Но, как нам известно, разрешение получено - на строительство жилого дома не выше трех этажей, - говорит руководитель регионального отделения «Новые люди» и предприниматель Никита Сиразетдинов. – Как только мы соберем всю юридическую фактуру, мы будем помогать с решением данной проблемы. Конечно, наша партия поддерживает реконструкцию объекта и открытие на его базе образовательного центра для детей. Возможно удастся привлечь спонсоров, чтобы не выкупать долгострой за бюджетные средства.