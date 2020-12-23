Гостем Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева на этой неделе стала культуртрегер, журналистка и автор книги «К.Рай» Анна Пчелина, переехавшая на Кубань 20 лет назад.Дочь военного, она выросла в Нечерноземье и в Крыму. С филфака Ивановского госуниверситета перевелась в КубГУ. Увлекалась бардовской песней, организовывала фестивали. Поработала киномехаником и чиновницей, перешла в журналистику. Чтобы лучше понять регион и своего мужа-творца, во время декретного отпуска написала книгу интервью о Кубани.Недолгой, но яркой страницей в биографии стало редактирование сайта-городской афиши «Кублог», который, по словам Анны, научил ее правильно воспринимать критику.Пчелина придумала и реализует просветительский проект - цикл лекций «Как устроено современное искусство». Благодаря спонсору в город приезжали арт-менеджеры, коллекционеры, критики. Проводились встречи с художниками, публичные дискуссии. Скоро будет презентован фильм о появлении андеграунда в Краснодаре - группе «Контакт» и выставке «Фасад».Тайм-коды01:03 - представление гостьи01:36 – культуртрегер ли Пчелина?02:26 – про малую родину. Иваново или Крым?03:46 – как попала в Краснодар и почему работала киномехаником05:50 – как бардовская песня привела на работу в администрацию06:28 – переход в журналистику07:08 – как появилась идея написания книги «К.Рай» и при чем здесь муж08:33 – мини-викторина «Так отож!»: что называли словом «негода»?09:17 – как книга помогла автору в самоидентификации и как «моментальный снимок эпохи» работает до сих пор12:37 – объяснение слова «кубаноид»15:18 – про сайт «Кублог», авторов, скандальчики и хайп17:04 – как «Кублог» научил относиться к критике18:30 –появление проекта «Цикл лекций «Как устроено современное искусство»20:49 – яркие спикеры проекта23:22 – как появился спонсор24:17 – чему «учили» местных эксперты проекта26:00 – встречи с художниками в рамках проекта. Арт-группа ReCycle26:57 – чему научил фестиваль Photovisa28:02 – историческая рубрика «Любо знаты»: 130 лет назад образовано Кубанское медицинское общество28:45 – как появился арт-резиденция PchelinHouse30:40 – фильм про появление современного искусства в Краснодаре. Группа «Контакт», выставка «Фасад»33:07 – ответ на вопрос викторины34:10 - что происходит сейчас в художественной среде города35:30 – вопрос от слушательницы: планируете ли еще писать книги?36:27 – нужен ли городу Музей современного искусства? Пример «Типографии»39:05 – Любимые места в Краснодаре39:16 – Про окрошку