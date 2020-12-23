2020 год для Анапы и всего Краснодарского края был полон вызовов и преодолений. Что удалось сделать на курорте и какие планы на 2021 год?Меняем курсЛетом в Анапе сменился глава. Это произошло после визита на курорт губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Он побывал на песчаных дюнах и в прибрежной зоне, где, несмотря на запреты, шло активное строительство.По итогам инспекции решили создать комиссию по соблюдению градостроительных законов. Туда вошли экологи, архитекторы, активные горожане, представители профильных структур.Тогда же новым мэром Анапы стал, по предложению Вениамина Кондратьева, вице-губернатор Василий Швец. Главной задачей для нового главы города и его команды стала новая Анапа: экологичная, инновационная, комфортная для гостей и жителей.Генеральный планРешая проблему застройки Анапы было решено внести изменений в Генплан курорта.- Этой работой занимаются профессионалы из санкт-петербургского НИИ Перспективного Градостроительства. Создан сайт генплан-анапа.рф, который позволяет каждому жителю внести свой вклад в будущее курорта, и, надо отметить, анапчане проявляют очень высокую активность – за несколько месяцев поступило более 3-х тысяч предложений, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы. - Уже представлена первая концепция Генплана, идет активное обсуждение.Что касается объектов, которые построены или строятся в Анапе с нарушениями сейчас, то таковых 120. Каждую неделю градостроительный совет разбирается, как можно устранить нарушения на этих объектах. Застройщиков обязывают увеличивать количество парковочных мест, продумывать озеленение, создание детских и спортивных площадок.- Бывает и так, что вместе с общественниками выносится решение об отмене разрешений на строительство ЖК. Так происходит, если девелоперы при строительстве комплексов не учитывают социальную инфраструктуру, - пояснили в мэрии Анапы.Первая школа за 28 летДолгожданным событием стало открытие в Анапе нового корпуса школы №6. Там разместились начальные классы. Это первое строительство образовательных учреждений с 1992 года.Кроме того, сейчас возводят школы на 1 550 мест в микрорайоне «Горгиппия» и на 1 100 мест – в Алексеевском.Под общеобразовательные учреждения властям Анапы удалось застолбить еще порядка 20 земельных участков. Новые школы планируется построить в Анапе, Гостагаевской, Витязево, Супсехе, Цибанобалке, вдоль Анапского и Супсехского шоссе.Помимо строительства новых, необходимо поддерживать и развивать уже работающие и принимающие растущую из года в год нагрузку. В рамках нацпроекта «Образование» в трех школах курорта оснастили новым оборудованием кабинеты, еще в трех сельских школах открылись центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точки роста».На Анапском шоссе встретил воспитанников новый детский сад «Жемчужинка», в котором есть большой музыкальный зал, медицинский и логопедический кабинеты, спальни и игровые комнаты – всё для удобства детей.Отдых круглый годАнапу знают, как летний курорт. Команда нового главы намерена превратить город в место, где можно отдохнуть все 12 месяцев. В мэрии приступили к проработке плана мероприятий на целый год.Один из оригинальных проектов – проведение в Анапе в мае первого в России Винного марафона и выставки WINEXPO 2021. Фактически это два фестиваля в одном. С одной стороны, это спорт и здоровый образ жизни, с другой – продвижение культуры качественного виноделия, - поделились планами в администрации курорта.Самая длинная в миреВажной точкой притяжения в Анапе сейчас является набережная курорта. На своей инаугурации Василий Швец озвучил амбициозный проект. Он намерен сделать набережную Анапы самой протяженной в мире, продолжив ее в сторону Лысой горы и Витязево.Это будет не просто полоса асфальта, на полноценная прогулочная зона с велодорожками, детскими и спортплощадками, малыми архитектурными формами.- Также в перспективе – создание особой экономической зоны в районе станицы Благовещенской, новых объектов агротуризма, технопарка с экологически безопасным производством, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы.Больше зелениПо облагораживанию города в 2020 году проделана большая работа. Только в рамках патриотической акции «Сад памяти» в Анапе появилась березовая аллея на улице Ленина, сотни деревьев высажены в Благовещенском, Приморском, Супсехском, Джигинском и других сельских округах. Акция объединила местных жителей, активистов органов ТОС, депутатов, предпринимателей, руководителей здравниц.В 2020 году обустроили новый сквер в курортной зоне Джемете, на финишной прямой обновленный сквер на бульваре Евскина, в станице Анапской открылся реконструированный парк. На работы по его благоустройству было направлено свыше 32 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. Здесь предусмотрено все, чтобы комфортно отдыхать всей семьей.- Минувшей осенью принял первых гостей первый на курорте экопарк «Алеан» на Симферопольском шоссе, сразу ставший одной из самых востребованных достопримечательностей города, - добавили в мэрии Анапы.Однако глобальный план более масштабный. Мэр города заявил, что в каждом населенном пункте муниципалитета появится парк или сквер.