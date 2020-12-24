Меры со стороны государства по противодействию коронавирусу, несмотря на все перегибы, все же приносят результаты. Пандемия если не остановилась, то уж точно не распространяется в геометрической прогрессии, как ожидалось еще в марте-апреле уходящего года.Ежедневно на Кубани подтверждают 160-180 случаев ковида. Выздоравливает 100-120 человек. Госпитали и больницы работают в авральном режиме с марта 2020 года, однако говорить о локдауне не приходится.В этом, безусловно, заслуга врачей и медицинского персонала, которые круглосуточно, без отпусков и выходных лечат пациентов. Рано или поздно пандемия пойдет на спад, а потом и вовсе исчезнет. Но останутся люди, благодаря которым страна выстояла перед коварным вирусом. Речь идет о медицинском и немедицинском персонале больниц, который с риском для жизни был на передовой линии борьбы с коронавирусом.Чем они хуже чернобыльцев?Сколько медиков погибло от коронавируса? По данным сайта памяти, которые нельзя считать официальными, их количество приближается к тысяче человек. Всего же с коронавирусом борются более 400 тысяч медицинских работников. Среди них не только врачи, но и средний и младший медперсонал, водители скорой помощи и обслуживающий персонал, сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко.То есть, 400 тысяч человек, без выходных и отпусков ежедневно спасают жизни россиян! Почти столько же участвовало в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. И эти два фронта очень похожи. Коронавирус, как и радиация, – невидим для глаза, коварен и имеет непредсказуемые последствия для организма.Те же чернобыльцы не сразу ощутили проблемы со здоровьем. Но как поведет себя организм человека, который сутками находился в контакте с коронавирусными пациентами, никто не знает.Статус ликвидатора самой крупной атомной катастрофы подробно описан в законодательстве, «чернобыльцам» положены регулярные надбавки и льготы, а «ковидный» медперсонал получает пока только выплаты и почетные грамоты. Справедливо ли это?Депутат: медик из «красной зоны» не отличается от военного из «горячей точки»На проблему «ковидных» медиков, которые в будущем столкнутся с правовой неопределенностью своего статуса, обратил внимание депутат Госдумы Алексей Езубов. Он, как уроженец Усть-Лабинска, опекает местную районную больницу, перепрофилированную в ковидный госпиталь. На одной из встреч с врачами и медсестрами он поднял проблему поощрения медицинского персонала.По словам Езубова, дополнительные выплаты – мера, безусловно, нужная, но не полная. Деньги не могут полностью компенсировать условия труда и риски для здоровья. «Видимо, на самом высоком уровне надо поднять вопрос о наделении всех медработников, кто непосредственно работал с коронавирусными больными, льготным статусом по аналогии с ликвидаторами чернобыльской аварии и ветеранами боевых действий», - сказал Езубов.Депутат добавил, что со своей стороны он обсудит этот вопрос с коллегами в Государственной Думе. Пока же инициатива обсуждается, Езубов пообещал ходатайствовать перед спикером Госдумы о награждении кубанских медиков почетными грамотами, которые могут повлиять на размер льгот при расчете будущей пенсии.Путин: медикам из красной зоны нужны дополнительные льготыТем временем, 14 декабря президент Путин сообщил, что более справедливой является привязка выплат медикам к количеству часов, отработанных ими в «красных зонах». К такому выводу власти пришли после консультаций с профессиональным сообществом.Он отметил, что это касается доплат медицинским работникам, страхования тех, кто работает в так называемой «красной зоне». Речь идет в том числе о водителях машин скорой помощи, медсестрах, уточнил президент.При этом Путин согласился с тем, что нужно подумать о дополнительных льготах для немедицинских работников, которые помогают в лечении больных с коронавирусом.Государственная медицина никогда не была местом, которое ассоциируется с высокими заработками. Идут сюда точно не за длинным рублем, а руководствуясь стремлением помогать людям. А как иначе объяснить уровень зарплат врачей и медперсонала? Поэтому очень важно на государственном уровне принять меры поддержки людей в белых халатах, которые сегодня ценой своей жизни и здоровья борются с пандемией.