В Краснодаре состоялась встреча руководства Южного филиала Газпромбанка и представителей Краснодарской городской организации «Герои Отечества», посвященная Дню Героев Отечества.От организации «Герои Отечества» на мероприятии присутствовали Кавалер орденов за заслуги перед Отечеством III и IV степени, заслуженный экономист Российской Федерации, экс-заместитель полпреда Президента в ЮФО Крохмаль Виктор Васильевич и Герой Советского Союза Хаустов Григорий Павлович.Участники встречи говорили о неоценимом вкладе героев в историю, наше настоящее и будущее, а также о том, что поддержка важна и для тех, кто неустанно заботится о благополучии и безопасности соотечественников.Руководитель управления безопасности Южного филиала Газпромбанка, генерал-лейтенант милиции Кучерук Сергей Александрович от имени Газпромбанка выразил слова уважения и благодарности присутствующим:«Именно на стремлении соответствовать героическим подвигам и традициям прошлого строится воспитание достойных граждан и защитников нашего Отечества сегодня. И наша почетная обязанность – не забывать об этом и благодарить ныне здравствующих героев за их подвиги», - подчеркнул Сергей Александрович Кучерук.«В преддверии новогодних праздников мне хочется выразить благодарность социально ответственному бизнесу страны, достойным представителем которого является Газпромбанк, за поддержку ветеранов, героев Отечества и пожелать в наступающем году сотрудникам банка покорения новых вершин в бизнесе, а клиентам - дальнейшего роста благосостояния и успеха во всех делах», - сказал Крохмаль Виктор Васильевич.Представители банка тоже поздравили приглашенных героев с наступающим Новым годом, пожелали крепкого здоровья и бодрости духа, а также вручили памятные монеты, посвященные Великой Победе и ценные подарки - оргтехнику и телевизор для офиса ветеранской организации «Героев Отечества» г. Краснодара.