Чемпионат России по фигурному катанию на коньках стартовал. Сегодня в Челябинске прошли первые тренировочные прокаты. Основное внимание было приковано к женской сетке. Большинство фигуристок прилетели в Челябинск сегодня утром и сразу отправились на тренировку.Прокаты у девушек начались в 13:00 по московскому времени. Они вышли на лед последними – после мужчин и пар – и были поделены на три группы.В первой пятерке оказалась Александра Трусова. В начале мая девушка перешла в группу Евгения Плющенко и выиграла два этапа Кубка России. Она стала сильнейшей на турнирах в Москве и Казани.Во второй пятерке оказались Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева. Они прилетели в Челябинск за день до старта турнира, во вторник. Однако на лед подопечные Алексея Мишина вышли только сегодня.В третьей пятерки оказались члены группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Дарья Усачева, Камила Валиева. Действующая чемпионка России, Щербакова, на тренировке отрабатывала каскад четвертой флип – тройной тулуп.Дарья Усачева, который выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани, тренировала тройной лутц с двойным тулупом.Камила Валиева – один из главных фаворитов турнира – обкатывала произвольную программу. Она успешно сделала четверной тулуп в каскаде с тройным, но упала на сольном четверном тулупе.