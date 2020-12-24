Опубликовано новое видео с места ограбления и перестрелки с полицейскими в Краснодаре. На кадрах видно, каким образом преступники вынесли банкомат с деньгами.В Краснодаре продолжают розыск двух грабителей, которые скрылись после преступлений в ночь на 23 декабря. Напомним, на улице Атарбекова трое неизвестных вскрыли ОТП банк, украли платежный терминал и пытались скрыться на угнанной машине. Но им помешали сотрудники ДПС, которые завели преступников буквально в тупик.Налетчики решили не сдаваться - один из них стал стрелять по патрульной машине, пуля попали и в ногу сотрудника ГИБДД. Его напарник вовремя сориентировался и сумел задержать стрелка. Двое других подозреваемых бросили машину и скрылись. Их разыскивает полиция.Установлены личности участников ограбления и перестрелки с полицейскими в Краснодаре.- Установлены личности подозреваемых в совершении тяжких преступлений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В розыск объявлены мужчины 43 лет и 35лет, худощавого телосложения, славянской национальности, на лицах ссадины. У одного - волосы светлые, легкая щетина. Он был одет в спортивный костюм синего цвета, кожаную куртку, футболка с логотипом «ФИФА». Подозреваемые могут быть вооружены.Сейчас в городе по-прежнему объявлен план \\"Перехват\\". Оперативники останавливают автомобили на выездах из города. Также розыск ведется непосредственно на территории Краснодара. Правоохранители уверены - налетчики просто залегли на дно и сейчас самое главное не упустить их из виду.По данным источника в оперативных службах, В Краснодаре может быть задержан один из участников ограбления и перестрелки с полицейскими. В сеть выложили оперативное видео.Полиция просит сообщать всю информацию о грабителях в отдел полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару или по телефонам: 8 (861) 250-84-18, 8 (861) 226-52-22, 8 (861) 226-39-44, 8(918) 286-08-17 или 102.