Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 24 декабря. Распространение коронавируса в регионе не сбавляет обороты. Так, за последние сутки инфекцию подхватили 185 человек. Ковид выявили в 28 муниципалитетах.- Заболели 10 детей, самому маленькому из них - всего один месяц, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани. - Продолжают стационарное лечение 5955 пациентов.Общее число инфицированных, по данным на утро 24 декабря, с начала пандемии составляет 26409 человек, среди них - 2198 детей. 17811 – выздоровели, причем 115 пациентов за минувшие сутки.На Кубани за месяц рассмотрели около 5500 нарушений антиковидных требований. Только за месяц на горячем попались почти 8,5 тыс. жителей, которые не соблюдали ограничения. К примеру, отказывались надевать медицинские маски — таких, кстати, больше всего. Составленные протоколы передали в суды, которые и вынесли наказание. В основном, это штрафы.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 24 декабря 2020В краевом центре заболел 61 человек.Коронавирус в Анапе 24 декабря 2020В Анапе за последние 24 часа один новый случай коронавируса.Коронавирус в Сочи 24 декабря 2020В больницах курорта за последние сутки число заболевших выросло на 12 человек.Коронавирус в Геленджике 24 декабря 2020В Геленджике за последние сутки нет новых случаев заражения.Коронавирус в Туапсе 24 декабря 2020В Туапсе также пять новых заразившихся.Коронавирус в Ейске 24 декабря 2020В Ейском районе 6 новых случаев зарегистрировано.