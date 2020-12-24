24 декабря стало известно, что после громкого ограбления и перестрелки с полицейскими задержаны двое сбежавших мужчин. Как рассказали в краевом главке, один налетчиков успел удрать из города. То есть план \\"Перехват\\", из-за которого в городе были 10-бальные пробки, был введен позже, чем преступник успел прошмыгнуть. Иначе как объяснить тот факт, что мужчину нашли аж в Туапсе.- 35-летний житель Туапсинского района скрывался от правоохранительных органов у родственников в селе Кривенковском, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.Стоит сказать, место для пряток мужчина выбрал идеальное. Населенный пункт - крохотный, там буквально пару улиц и несколько десятков домов. Залечь на дно в таком неприметном месте было отличной идеей, считал злодей, но просчитался, когда решил на рейсовом автобусе проследовать в Туапсе. Именно там его задержали оперативники - повязали мужчину вблизи автовокзала.- Сейчас задержанный доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району для дальнейшего разбирательства, - уточняют в краевом главке.По официальным данным, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание еще одного из нападавших продолжаются. Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчину все-таки уже поймали, причем в районе Авиагородка в Краснодаре.О самих грабителях известного немного. 35-летний Евгений Викторович Калинченко ранее был судим за то, что покинул место ДТП. Его 43-летний подельник, по некоторым данным, также ранее попадал под прицел правоохранителей. Как и их третий товарищ - 46-летний приезжий - его задержали еще во время перестрелки. Мужчины имеют долги - по одной из версий они хотели их погасить, когда пошли на дело.Напомним, преступление правоохранители называют дерзким, мол, налетчики вели себя нагло и, даже оказавшись в западне, не спешили сдаваться. Более того, не смутило злоумышленников и то, что в двух кварталах от места угона машины и ограбления находится отделение полиции - действовали прямо у них под носом.На данный момент следователи расследуют уголовное дело по факту стрельбы в полицейского.- Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавляют в СУ СК по региону.Но налетчики в ближайшее время получат обвинения еще по ряду статей. Им могут дописать как минимум три статьи - за угон машины, ограбление и хранение оружия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ долгах по горло и вооружены: Что известно о сбежавших грабителях в КраснодареПреступление правоохранители называют дерзким, мол, вели себя нагло и, даже оказавшись в западне, не спешили сдаваться (читайте далее)Видео с места ограбления и перестрелки с полицейскими в КраснодареТем временем МВД опубликовали видео с места ограбления и перестрелки. На кадрах видно, как мужчину угоняют \\"десятку\\" под покровом ночи - момент успел заснять, судя по всему, хозяин машины, который и заявил в полицию (подробнее)Ограбление и перестрелка с полицейскими в Краснодаре 23 декабря 2020: что известно на данный моментК расследованию дерзкого преступления подключены все сотрудники МВД и следователи (подробнее)А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙПерестрелка на Тургенева в Краснодаре: следователи возбудили уголовное делоВ черном Toyota Camry ехали трое парней. Когда один из гаишников попросил документы для проверки, один молодых людей – согласно ориентировке это был 21-летний Никита Медведев – ударил правоохранителя кулаком в лицо и, схватив травмат, начал стрелять. В итоге полицейский-стажер получил ранения в шею и голову (подробнее)