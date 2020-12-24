В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Кубани. Его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Бывший чиновник занимал пост заместителя главы региона с ноября 2019 по сентябрь 2020 года.По версии следствия, он, находясь на государственной должности, участвовал в бизнесе лично и через доверенное лицо, которое возглавляло совет директоров строительной организации, отмечают в УФСБ по Краснодарскому краю.Компания-застройщик возводила многоэтажные дома в центре Краснодара на улице Шоссе Нефтяников.- Затем, по данным следствия, в сентябре 2017 года строительная организация по договорам долевого участия передала имущественные права на жилые и нежилые помещения подконтрольному юридическому лицу. Согласно условиям договоров, подконтрольная организация приобрела 252 жилых помещения (квартиры), не менее 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест, при этом оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечены, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.Следователи считают, что чиновник использовал свое положение для продвижения коммерческих интересов компании через доверенное лицо и получал доход.- Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв.м. стоимостью более 12,8 миллионов рублей, - отмечают в СК.Сейчас следователи собирают доказательства вины бывшего вице-губернатора в рамках расследования уголовного дела. Если его причастность к преступлению будет доказана, экс-чиновнику грозит до двух лет лишения свободы.