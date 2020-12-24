Исследование проводилось в российском Научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» [1]. Научные сотрудники изучали эффективность формулы ополаскивателя, в подавлении штамма коронавируса SARS-CoV-2. В качестве тестируемой рецептуры использовался ополаскиватель для полости рта «Лесной бальзам» с корой дуба и пихтой на отваре трав отечественного производства. Было доказано, что ополаскиватель для полости рта, содержащий антимикробный ингредиент СРС, подавляет штамм коронавируса SARS-CoV-2 на 99,99% уже через 30 секунд, т.е. после рекомендованного времени применения ополаскивателя.Данные исследования подтвердили ранее полученные результаты тестов этой же формулы в независимой лаборатории Microbac Laboratories, США.“В связи с пандемией продолжаются исследования возможных дополнительных мер, направленных на снижение распространения вируса. На рынке парфюмерно-косметической продукции, существуют ополаскиватели для полости рта, в состав которых входит антимикробный компонент СРС (цетилпиридиниум хлорид), который обладает эффективностью против бактерий и вирусов. Например, цетилпиридиниум хлорид, содержат ополаскиватели для полости рта “Лесной бальзам”,— заявила Гульнара Ахметова, кандидат химических наук, руководитель отдела исследований и разработок категории косметической продукции Unilever в России, Украине и Беларуси. — Несмотря на то, что ополаскиватель для полости рта не является лекарственным средством, и на текущий момент мы не обладаем прямыми доказательствами того, что он может предотвращать передачу штамма коронавируса [2], результаты последних исследований рецептуры ополаскивателя «Лесной бальзам» с цетилпиридиниум хлоридом очень многообещающие, и, учитывая вторую волну пандемии, мы считаем важным поделиться ими, чтобы общественность была осведомлена о потенциальных возможностях ополаскивателей для полости рта, содержащих CPC, наряду с другими мерами гигиены».Штамм вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, распространяется воздушно-капельным путем, главным образом при кашле или чихании, что происходит до, во время и после острой фазы болезни, а также в бессимптомных случаях [3]. Результаты исследований позволяют предположить, что использование ополаскивателя для полости рта, содержащего CPC, потенциально может стать ценным дополнением к повседневным мерам защиты в период пандемии, которые включают мытье рук, соблюдение физической дистанции и ношение маски.СРС - цетилпиридиния хлорид – это антибактериальный компонент с подтвержденной эффективностью использования в средствах гигиены полости рта в качестве антиналетного, антикариесного и противовоспалительного ингредиента, подходит для регулярного применения. Технология СРС подразумевает использование цетилпиридиния хлорида в качестве активного компонента в ополаскивателях для полости рта для борьбы с бактериями, вызывающими основные проблемы полости рта – кариес, кровоточивость и воспаление десен, возникновение неприятного запаха изо рта.Бренд «Лесной Бальзам» также подчеркивает, что ополаскиватель не гарантирует полную остановку передачи вируса от человека к человеку. Ополаскиватели для полости рта «Лесной Бальзам», включая исследованный состав, являются косметическим средством, не могут применяться с целью лечения и должны использоваться согласно инструкции по применению, указанной на упаковке средства.«Штамм вируса SARS-CoV-2, попадая в ротовую полость человека, быстро в ней размножается и накапливается. Он может передаваться другим людям через кашель и чихание, когда здоровый человек вдыхает воздух со взвешенными в нем частичками зараженной слюны, - отметил опрошенный КП главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров. - Новое исследование “Вектора” подтвердило, что ополаскиватель для полости рта Лесной бальзам, содержащий в составе 0,07% цетилпиридиний хлорида подавляет штамм коронавируса SARS-CoV-2 на 99,99% (in-vitro). Поэтому регулярное применение ополаскивателя для полости рта, содержащего цетилпиридиния хлорид (СРС) может стать ценным дополнением к другим мерам гигиены, которыми мы активно пользуемся в период пандемии».1. Полное наименование: федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора)2. Все упоминания коронавируса относятся к штамму вируса SARS-CoV-23. Данные Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1, Л.Л. Фернандес и др., Журнал стоматологических исследований, стр. 1–9 https://doi.org/10.1177%2F0022034520960070