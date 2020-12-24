СКР продолжает расследовать громкое уголовное дело в отношении сотрудников ДПС в Горячем Ключе о получении крупных взяток.Как ранее сообщалось, в 2018 году полицейские с целью вымогательств взяток организовали настоящую банду.. В нее вовлекли знакомых в возрасте от 33 до 41 года, которые играли роль посредников в передаче денег. Все работало довольно просто и банально. Инспекторы на трассе останавливая водителей за нарушения, предлагали «решить вопрос на месте». Для этого водители должны были перечислить деньги на карту 39-летнего посредника.Потом деньги делились между участниками группы. Таким способом с мая 2018 по сентябрь 2020 полицейские получили более миллиона рублей.Как считают следователи, всем руководил командир взвода ДПС. Он же тщательно «смотрел в другую сторону», пока его подчиненные выкачивали деньги с водителей, и получал за это свою долю наличности.- Сейчас командир взвода задержан, следователь в ближайшее время намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственным путем выясняются обстоятельства совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается,- сообщает СУ СК по краю.