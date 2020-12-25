Футболисты «Краснодара» ушли на зимние каникулы. Команда приступит к тренировкам в начале января. Сейчас возглавляет «быков» Мурад Мусаев. Этой осенью на специалиста свалился шквал критики. Эксперты отправляли его в отставку по два раза в месяц. Сейчас кризис позади, но мы нашли тренеров, которые усилили бы «Краснодар» в случае отставки Мусаева.Курбан Бердыев68-летний специалист остается без работы уже 1 год и 7 месяцев. Последним клубом для российского тренера был «Рубин». Вместе с казанской командой тренер дважды становился чемпионом страны и завоевывал Кубок России.В сезона-2015/16 Курбан Бердыев возглавлял «Ростов». Бюджет дончан уступал минимум восьми клубам Российской премьер-лиги, но это не помешало команде взять серебряные медали чемпионата страны и пошуметь в Лиге чемпионов. На групповой стадии еврокубка южане даже обыграли «Баварию» (3:2).Что может помешать? Эксперты убеждены, что специалист не подходит «Краснодару» по стилю. «Быки» играют в атаку, владеют мячом и делают много мелких передач.Курбан Бердыев ставит командам оборонительный футбол. Он может не устроить президента «Краснодара» Сергея Галицкого.Эрнесто Вальверде56-летний испанский тренер сидит без работы с 13 января 2020 года. Тогда он был уволен с поста главного тренера «Барселоны». Под его руководством сине-гранатовые дважды выигрывали чемпионата Испании и единожды – Кубок Короля.Перед возвращением в «Барселону» Вальверде зажигал в Греции. Он возглавлял «Олимпиакос». Вместе с красно-белыми он трижды становился чемпионом страны и дважды – обладателем Кубка.Сергей Галицкий признавался: он мечтает, чтобы «Краснодар» играл в тики-таку (тактика, основанная на коротком пасе и контроле мяча). Эрнесто Вальверде прививал эту игру всем своим клубам: от «Атлетика» до «Барселоны», которая довела тики-таку до идеала.Что может помешать? После назначения Мурада Мусаева Сергей Галицкий заявил, что не видит иностранных тренеров у руля своей команды.Леонарду Жардим46-летний специалист остается без работы с прошлого сезона. Последним клубом португальца стал «Монако». Вместе с «монегасками» он становился чемпионом Франции, а с «Олимпиакос» завоевывал золотые медали Суперлиги и Кубка Греции.Леонарду Жардим делает ставку на собственных воспитанников. Известно, что мечта Сергея Галицкого – 11 игроков в основном составе. Португалец легко бы воплотил ее. Только в «Монако» он воспитал Килиана Мбаппе, Антони Марсьяля, Бернардо Силву, Томи Лемара, Янника Карраско – известных игроков топ-уровня.Что может помешать? Высокая заработная плата. По разным источникам, португалец хотел бы получать от пяти миллионов евро в год.