Мужчина из Прикубанского округа Краснодара привлек своим весьма необычным объявлением в Интернете внимание пользователей соцсетей.В скромности и склонности к достоверности автора объявления упрекнуть сложно. Потому что продает он некий «лунный камень». Мало того, автор утверждает, что это-ни много ни мало артефакт 15 века и найден он в совершенно уникальном месте.Телефон в сообщении не указан, но в других объявлениях автора фигурирует номер телефона, по которому отвечает автоответчик.- Камень XV-века, найден на дне марсианской впадины. Материал-руины. Без торга,- говорится в объявлении.За «лунный камень» автор просит 17 миллионов рублей, добавляя, что торга не будет.Пользователи соцсетей уже вовсю упражняются в остроумии по поводу прочитанного.- Наконец-то Марианская впадина стала МарСианской,- пишут одни.- И как он нашел лунный камень на Марсе?,- задаются вопросом другие.«Лунным камнем» называется относительно редкий минерал, который используется, как недорогой поделочный материал. Чтобы найти его,не нужно лететь на Марс.В России он встречается на Южном Урале, северной части Карелии и в Прибайкалье.