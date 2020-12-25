В зимние праздники отели Сочи будут заполнены в среднем на 82 процента. По предварительным оценкам, на новогодних каникулах курорт посетят 260 тысяч туристов, а в течение января город рассчитывает принять около 350 тысяч гостей. Средняя загрузка горного кластера составит около 90%, прибрежного – порядка 75%.И раз так много приедет людей, многие, кто только планирует поездку в Сочи, задаются вопросом - стоит ли сейчас ехать на курорт и какая обстановка с пандемией?По данным оперативного штаба Краснодарского края, COVID-19 в городе ежедневно выявляют в среднем 8-10 случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии на курорт подтверждено более 2 тыс. случаев заболевания и свыше 200 летальных исходов. Но о туристах тут заботятся особенно.На горнолыжных курортах Красной Поляны установили ограничительные барьеры для соблюдения социальной дистанции. Санобработку гондол канатных дорог проводят каждые четыре часа. Одновременно усовершенствована бесконтактная продажа ски-пассов, в пунктах проката горнолыжного оборудования тщательно дезинфицируют инвентарь. Все 143 отеля горного кластера Сочи прошли межведомственную проверку на соблюдение всех профилактических мер.К праздникам аптеки курорта сформировали достаточный запас лекарств для профилактики и лечения ковида, гриппа и ОРВИ. В городе для туристов откроют дополнительный ковидный госпиталь.Среди отдыхающих немало и тех, кто едет на курорте не кататься на лыжах, а восстанавливаться после коронавируса. В 22 сочинских здравницах разработаны и внедрены программы восстановления пациентов, перенесших COVID-19.С 28 декабря в Сочи начнет работу региональный координационный штаб, который возьмет на себя ежедневный мониторинг эпидситуации.Как не попасть в обсерватор?Власти Сочи заявили, что город на 100% готов обеспечить безопасность туристов от коронавируса в новогодние праздники. Поэтому тех, кто приедет с температурой, будут отправлять в обсерватор. Он находится по адресу: Адлерский район, Бульвар Надежд, 18.Как узнают, что у туриста температура? На железнодорожных вокзалах, в аэропорту, при заезде в отелях и санаториях будут ее изменять. Поэтому лучше не рисковать и не ехать на курорт при первых симптомах инфекции, чтобы не провести зимние праздники в обсерваторе.Куда звонить, если заболел?Горячая линия по коронавирусу в Сочи — 8 (862) 266-06-13, а также телефон Роспотребнадзора — 8 (800) 555-49-43.На курорте врача можно вызвать по телефону – 103 (муниципальная скорая помощь) и 8 (988) 236-03-03 – круглосуточная диспетчерская служба платной скорой помощи.Где сдать анализ на ковид в Сочи?Туристы могут сделать платный тест на коронавирус и на антитела к COVID-19 без направления врача. В цену теста входит взятие мазка или крови для анализа на коронавирус. Их средняя стоимость от 2 до 3 тыс. рублей, выезд на дом – 500 рублей. Экспресс-тест на антитела – 1,9 тыс. рублей будет готов через 15 минут.Медицинская лаборатория CLАдлер, ул. Ленина, 6Запись: 8 (800) 700-40-10Медицинская лаборатория «ОПТИМУМ»Адлер, ул. Старонасыпная, 22Запись: 8 (800) 700-47-28КДЦ «СОЧИ lab«, G8ул. Чебрикова, 48/2А, микрорайон АредаЗапись: 8 (862) 279-29-00Лаборатория Гемотестул. Кубанская, 3АЗапись: 8 (800) 550-13-13Клиника ЕкатеринскаяЗапись: 8 (862) 225-69-46ИнвитроАдлер, ул. Ленина, 209Медицинский диагностический центр «ЭЛИСА»Дагомыс, Батумское шоссе, 31АЗапись: 8 (862) 296-78-22В Красной Поляне лаборатории открывают на улице Эстонской и Олимпийской.