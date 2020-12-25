«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 25 декабря 2020 года. Скорость распространения коронавируса в регионе по-прежнему вызывает тревогу. Так, за последние сутки инфекцию подхватили 185 человек. «Корона» выявлена в 28 муниципалитетах.- Общее число инфицированных, по данным на утро 25 декабря, с начала пандемии составляет 26409 человек, среди них - 2198 детей, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.24 декабря на курортах Красной Поляны начался зимний горнолыжный сезон. В первый же час после открытия трасс на подъемники выстроились большие очереди.- Но в этом году, в связи со сложной эпидобстановкой, важно максимально избегать скопления людей, даже на открытом воздухе, - предупредили в оперштабе.На курортах планируется разводить потоки туристов без оборудования и райдеров. Санитарная обработка кабин канатных дорог усилена. С 28 декабря в Сочи координировать работу всех служб начнет оперативный штаб.Мониторинговые группы будут следить за тем, как «работают» фанбарьеры, насколько тщательно обрабатывают кабинки.Врачи призывают лыжников и сноубордистов соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 25 декабря 2020В краевом центре заболел 61 человек.Коронавирус в Анапе 25 декабря 2020В Анапе за последние 24 часа один новый случай коронавируса.Коронавирус в Сочи 25 декабря 2020В больницах курорта за последние сутки число заболевших выросло на 12 человек.Коронавирус в Геленджике 25 декабря 2020В Геленджике за последние сутки нет новых случаев заражения.Коронавирус в Туапсе 25 декабря 2020В Туапсе также пять новых заразившихся.Коронавирус в Ейске 25 декабря 2020В Ейском районе 6 новых случаев зарегистрировано.