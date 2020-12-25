Тревожный сигнал в правоохранительные органы подал 31-летний житель Новокубанска по имени Леон (все имена изменены – ред.). От своей знакомой сотрудницы полиции Светланы он получил сообщение о том, что она собирается покончить с собой и своим пятилетним сыном. Женщина просила переслать фотографию, на которой ребенок пишет прощальную записку, ее бывшему мужу, с которым дружит Леон.«Ночью нас с ним уже не будет», - написала она.В полиции сразу начали проверку. Бывший муж Светланы рассказал, что в начале ноября ее мать покончила с собой, и после этого Светлана стала присылать ему сообщения о том, что не хочет больше жить.К счастью, женщина ничего не сделала с собой и ребенком. Она рассказала, что просто пыталась надавить на бывшего мужа после ссоры из-за того, что он не помогает воспитывать сына. Никаких суицидальных мыслей у нее нет, и никаких действий она не предпринимала.Женщину отправили к психологу, который подтвердил, что никаких отклонении и проблем со здоровьем у Светланы нет. Но на всякий случай в полиции уточнили, что женщина несет службу без оружия и работает всего год, проблем с дисциплиной не имеет. Ее от службы не отстранили.- В действиях сотрудницы могут усматриваться признаки преступления, предусмотренные статьей «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни». Материалы проверки переданы в Следственный отдел по Армавиру СУ СК по Краснодарскому краю, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.