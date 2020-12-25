Порноактриса из Краснодара, называющая себя Ева Мария, продолжает раскрывать в себе таланты. Сначала эпатажная девушка сняла клип с песней, в финале которого оголилась. А теперь выпустила сборник собственных стихов. И в книге поэтесса-эскортница не смогла не похвастаться своими прелестями.- Я пишу стихи с 9 лет. Но с юного возраста мои наброски, к сожалению, не сохранились. Сборник, который вышел в свет, я назвала «Между мной и тобой». Здесь собраны стихи о любви, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Ева Кейт (такой псевдоним для книги выбрала девушка – авт.)Сложно представить влюбленную порноактрису, но Ева и не скрывает, что все стихи в сборнике, посвящены разным мужчинам.- Я влюблялась больше 50 раз, даже не считала. Мужчины для меня своеобразные музы. Они вдохновляют меня на творения, - добавляет девушка.В сборнике можно найти откровенные рифмующиеся строчки и более откровенные фотографии. Такой ход Ева называет саморекламой.Пока сборник со стихами Евы Кейт можно найти только в электронном варианте. Сейчас девушка активно рассылает книгу во все издательства Москвы с надежной на сотрудничество. Не исключено, что в следующем году, если найдется спонсор, он выйдет и в печать.Одно из стихотворений сборника Евы КейтКошкаЯ бы хотела быть твоей кошкой...Милой, послушной, нежной, пушистой...Кусать твое ушко, и нежно мурчать,В одной кровати с тобой засыпать.Будить тебя утром, мяукать на ушко,И мне б не мешала твоя жена,А все потому что я просто кошка...И ты бы тогда любил бы меня...Как жаль, что это просто мечта...Ранее «Комсомолка» сообщала, что хулиганка, устроившая голую фотосессию в парке Краснодара, пошла нагая в магазин. Она \\"осчастливила\\" своей наготой популярную продуктовую точку.